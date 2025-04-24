У США есть три причины отворачиваться от Европы: Чалый объяснил их

Соединенные Штаты пытаются оттянуть Россию от Китая

Несмотря на войну в Украине, которая фактически представляет угрозу и Европе, внимание США в большей степени направлено на Азиатско-тихоокеанский регион в контексте безопасности. В частности, наблюдаются попытки Соединенных Штатов оттянуть Россию от Китая, а в отношении Европы в большинстве своем раздаются заявления о "самостоятельной защите" от угроз.

Почему же в США такой вектор движения, объяснил чрезвычайный и полномочный посол Украины, руководитель Украинского медиацентра Валерий Чалый в интервью телеканалу "Прямой". Он назвал три основных причины.

И первая, по его словам, наиболее очевидна — то, что географически США видят большую приближенность к Азиатско-тихоокеанскому региону, чем к Европе.

"Если вы посмотрите на карту мира в США, которая висит в государственных учреждениях, то США там будут по центру. Да, это не так, как у нас. США по центру, значит, тогда очень близко, с левой стороны, очень близко Маршалловы острова, затем начинают Филиппины, а дальше пошла вся линия – Корея и пошла на Японские острова. Вот это линия после Второй мировой войны и во время Второй мировой войны", — объясняет Чалый.

США на карте мира в центре

Он также приводит пример, что атака на Перл-Харбор, фактически вовлекшая США во Вторую мировую, произошла именно с океана.

Также определенной угрозой является Арктика, где можно ожидать "сюрпризов" со стороны России. Ведь это ближайшее расстояние атаки стратегическими ядерными боезарядами.

А вот второй фактор – ядерная программа Северной Кореи.

"Они уже перелетают спокойно через Японию. А цель поставлена очень простая. Достижение побережья Соединенных Штатов Америки. То есть такая простая цель", — сказал посол.

Поэтому, как замечает он, США и дают в Южную Корею систему, которой нет даже у нас, — THAAD. И будут давать больше, говорит Чалый. Также потому и в Южной Корее большое присутствие американских войск.

"Ну, третий факто, почему они так считают? Возможно, потому что они думают, что Европа сама справится с проблемами безопасности европейской", — объясняет почтенный посол.

Он также добавляет, что США могут не считать Россию сильным игроком в среднесрочной перспективе. Но, по его мнению, РФ еще долго будет оставаться, если не центром силы, как США и Китай, то ядерной влиятельной страной.

Ранее Телеграф писал, что Валерий Чалый объяснил, почему Украине нужно выходить из войны уже в 2025 году.