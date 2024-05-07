Аж на 16 этаже: в Киеве дети полезли на соседний балкон, чтобы украсть вещи (видео)

Отчаянные "мотались" туда-сюда на высоте птичьего полета

В Киеве на Оболони малолетние дети, рискуя жизнью, перелезли на соседний балкон. Целью дерзкого поступка было воровство.

Об этом сообщают читатели местного телеграм-канала "Жизнь Оболонь". Инцидент произошел на улице Вышгородской, 54Б, в социальном доме.

Бесстрашные детишки лазили аж на 16 этаже. Они хотели похитить с соседнего балкона 3 самоката и зимнюю резину.

Дети подвергали себя опасности. К счастью, никто не пострадал. Где в тот час были родители неизвестно.

Напоминаем, недавно у Киева на Оболони прохожие заметили девочек, которые оборвали клумбу с ландышами. Дети решили собрать для себя красивые букеты и стали срывать цветы, которые выращивали местные жители.

Девушки рвали растения с корнями и листьями, которые росли возле одного из многоэтажных домов. Клумба была огорожена металлическим забором, но даже это не остановило детей.

Отметим, ландыши относятся к редким и исчезающим видам растений, которые занесены в Красную книгу Украины и охраняются законом.

Ранее "Телеграф" писал, что в киевской школе учитель физкультуры угрожал ученику из Луганской области. При этом мужчина толкал и обзывал парня.