Этот дешевый раствор отбелит ваш тюль: от жира и пыли не останется ни следа

Вам понадобятся два ингредиента, которые точно есть у вас дома

Белый тюль может со временем потерять свою чистоту и приобрести серый или даже желтый оттенок. Причин тому много — пыль, табачный дым, жесткая вода, солнечный свет и т.д. Многие хозяйки сразу выбрасывают такой тюль, но не стоит спешить от него избавляться. Раньше мы рассказывали, как отмыть от жира кухонные окна, а теперь делимся, как отбелить занавески.

Грязный тюль портит внешний вид целой комнаты. Восстановить его очень просто, причем без лишних трат. Вместе с noviydoctor рассказываем, как.

Как отбелить грязный тюль

Вам понадобятся:

жидкое хозяйственное мыло;

средство для мытья посуды.

Фото: freepik

Способ применения

Два ингредиента следует размешать в пропорции 1:1. Этим раствором нужно натереть тюль и положить в таз, залив небольшим количеством горячей воды.

В этой смеси тюль следует оставить на 3 часа. За это время все жировые загрязнения расщеплятся, а мыло удалит внешнюю грязь. После этого ткань нужно тщательно прополоскать и постирать в машинке, добавив столовую ложку отбеливателя прямо в барабан. В отсек для кондиционера налейте немного воды и колпачок ополаскивателя для посудомойки.

Теперь ваш тюль будет сиять чистотой. Она будет радовать вас свежестью и украшать комнату.

Ранее "Телеграф" делился главными секретами идеально чистых окон. Мы собрали для вас самые лучшие средства, которые обеспечат хрустальную чистоту окнам.