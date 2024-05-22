Отключения света в Украине продолжатся и 23 мая: в "Укрэнерго" озвучили неожиданную причину

Украинцев предупредили об отключениях света

В Украине продлили графики отключения света для бытовых и промышленных потребителей. Ограничения будут действовать на протяжении всех суток 23 мая.

Об этом информирует пресс-служба "Укрэнерго". Отмечается, что питание объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.

"Причина продления срока действия ограничений – прогнозируемая плотная облачность в большинстве регионов Украины, по которой солнечные электростанции будут вынуждены снизить производство электроэнергии. Соответственно, в энергосистеме увеличится объем дефицита", — сказано в сообщении.

Ведомство отмечает, что отключения могут быть применены в случае, если облэнерго зафиксирует превышение лимитов потребления. Информация об отключениях в районе конкретного потребителя доступна в личном кабинете и на официальных сайтах облэнерго или в их соцсетях.

Там также напомнили, что главной причиной отключений света являются российские удары по украинским электростанциям. Из-за обширных повреждений они не способны производить такое же количество электричества, как раньше.

Стоит отметить, что по данным на 2021 год доля солнечной энергии составляла лишь около 6% от всего объема генерации.

Как сообщалось ранее, глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что из-за дефицита электричества отключения света могут периодически возвращаться и летом, и осенью, и зимой.