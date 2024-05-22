Отключения света в Украине продолжатся и 23 мая: в "Укрэнерго" озвучили неожиданную причину
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Украинцев предупредили об отключениях света
В Украине продлили графики отключения света для бытовых и промышленных потребителей. Ограничения будут действовать на протяжении всех суток 23 мая.
Об этом информирует пресс-служба "Укрэнерго". Отмечается, что питание объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.
"Причина продления срока действия ограничений – прогнозируемая плотная облачность в большинстве регионов Украины, по которой солнечные электростанции будут вынуждены снизить производство электроэнергии. Соответственно, в энергосистеме увеличится объем дефицита", — сказано в сообщении.
Ведомство отмечает, что отключения могут быть применены в случае, если облэнерго зафиксирует превышение лимитов потребления. Информация об отключениях в районе конкретного потребителя доступна в личном кабинете и на официальных сайтах облэнерго или в их соцсетях.
Там также напомнили, что главной причиной отключений света являются российские удары по украинским электростанциям. Из-за обширных повреждений они не способны производить такое же количество электричества, как раньше.
Стоит отметить, что по данным на 2021 год доля солнечной энергии составляла лишь около 6% от всего объема генерации.
Как сообщалось ранее, глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что из-за дефицита электричества отключения света могут периодически возвращаться и летом, и осенью, и зимой.