Відключення світла в Україні продовжиться і 23 травня: в "Укренерго" озвучили несподівану причину

Українців попередили про відключення світла

В Україні продовжили графіки відключення світла для побутових та промислових споживачів. Обмеження діятимуть протягом усієї доби 23 травня.

Про це інформує пресслужба "Укренерго". Зазначається, що харчування об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.

"Причина продовження терміну дії обмежень — прогнозована щільна хмарність у більшості регіонів України, через яку сонячні електростанції будуть змушені знизити виробництво електроенергії. Відповідно, в енергосистемі збільшиться обсяг дефіциту", — сказано в повідомленні.

Відомство зазначає, що відключення можуть бути застосовані у разі, якщо обленерго зафіксує перевищення лімітів споживання. Інформація про відключення в районі конкретного споживача доступна в особистому кабінеті та на офіційних сайтах обленерго або в їхніх соцмережах.

Там також нагадали, що головною причиною відключення світла є російські удари по українських електростанціях. Через великі пошкодження вони не здатні виробляти таку ж кількість електрики, як раніше.

За даними на 2021 рік частка сонячної енергії становила лише близько 6% від усього обсягу генерації.

Як повідомлялося раніше, глава "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, що через дефіцит електрики відключення світла можуть періодично повертатися і влітку, і восени, і взимку.