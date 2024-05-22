Не повезло четырем областям: в Украине изменили графики отключения света на вечер

Графики начнут действовать на час раньше

Стабилизационные графики отключения света в некоторых областях Украины изменились. Так, они будут действовать на час раньше.

Теперь отключений следует ожидать с 19:00 до 24:00, а не с 20:00 до 24:00. Об этом сообщает ДТЭК.

"Важно: обновленная информация о графиках стабилизационных отключений сегодня Киев, Киевщина, Одесщина, Донетчина, Днепропетровщина: по указанию Укрэнерго, графики отключений сегодня будут действовать с 19:00 до 24:00", — говорится в сообщении.

Информацию, когда именно применимы отключения в вашем населенном пункте, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

Заметим, что к утру 22 мая в сети "Укрэнерго" и Облэнерго всего обесточено 425 населенных пунктов. Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Херсонской областях. По техническим причинам есть обесточивание в Киевской области. Потребители в Черниговской и Харьковской областях по данным Укрэнерго также заживлены. Продолжаются восстановительные работы.

Ранее "Телеграф" писал, что в "Укрэнерго" предупредили, что отключение света у населения будут продолжаться и дальше из-за значительного дефицита электроэнергии, который сохранится в ближайшие месяцы. Майское потепление несколько снизило потребление, но не смогло компенсировать этот дефицит.