Троещина во тьме: как выглядит один из районов Киева из-за отключения света

Многоэтажки, где не горит ни одного окошка, создают удручающее впечатление

Из-за российских терактов против украинской энергетики в стране были введены графики почасовых отключений. Не минула эта судьба и столицу – там тоже было принято решение выключать свет для промышленных и бытовых потребителей, поэтому часть районов погрузилась в темноту.

Фотограф Ян Доброносов специально для "Телеграфа" поделился снимками, сделанными в районе Троещины. Один из крупных "спальных" киевских районов на Левом берегу почти полностью отключен от электричества в рамках почасовых отключений.

На фото можно увидеть, что район почти полностью находится в темноте. Только в некоторых местах можно увидеть свет, но большая часть жилищ киевлян обесточена. Многоэтажки, где обычно бурлит жизнь, но сейчас – не горит ни одного окошка, создают удручающее впечатление. Все это – последствия терактов россиян против энергостанций: Украина потеряла весной более 8 гигаватт производства электроэнергии.

Согласно информации ДТЭК, отключения в Киеве будут не только 22 мая с 19 до 24 часов – поскольку лимиты позволяли обеспечить 73% потребностей столицы в свете. Прогнозируются отключения также и на следующий день, 23 мая – ориентировочно по почасовому графику с 00:00 до 24:00, поскольку лимиты на столицу выделены в объеме 75% потребностей города.

"Киев. Выделенных Укрэнерго лимитов хватит на то, чтобы обеспечить светом в среднем 75% потребностей столицы. В случае изменений, будем оперативно вас информировать на нашем телеграмм-канале", – сказано в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, что в "Укрэнерго" предупредили, что отключение света у населения будет продолжаться и дальше из-за значительного дефицита электроэнергии, который сохранится в ближайшие месяцы. Майское потепление несколько снизило потребление, но не смогло компенсировать этот дефицит.

Кстати, в Украине в очередной раз продолжили графики отключения света для бытовых и промышленных потребителей. Ограничения будут действовать в течение всех суток 23 мая.