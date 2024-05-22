"Укрэнерго" проведет линию из Чернобыля возле границы за несколько миллиардов
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Электросеть обойдет границы Белоруссии
Компания "Укрэнерго" планирует реконструировать воздушную линию электропередачи из Чернобыльской АЭС в Славутич, которая проходит через Беларусь. А именно с образованием нового участка по территории Украины без пересечения границы.
Об этом стало известно с тендера на портале "Prozorro". Линия будет идти по Киевской и Черниговской областям.
"Реконструкция ВЛ 330 кВ Чернобыльская АЭС – Славутич (инв. №2017/1109_08) с образованием нового участка ВЛ по территории Украины без пересечения границы, Киевская и Черниговская области", — говорится в тендерном предложении.
Ожидаемая стоимость составляет 1 миллиард 820 миллионов гривен. Конечный срок подачи предложений 5 июня.
За эти средства компания планирует свалить деревья и выкорчевать пеньки, которые будут мешать прокладке новой сети. В суму включены услуги бульдозеров.
До этого "Укрэнерго" проведет демонтаж старых линий передач и установит новые электро опоры. В стоимость также входит инвентарь, необходимый для реконструкции. Сюда же добавляем новые провода и кабели.
Подключение сети и другие работы тоже предусмотрены сметой.
Напомним, сейчас линия электропередачи Чернобыль-Славутич проходит через часть Беларуси. Это кратчайший путь, который составляет около 60 километров.
Для справки: Славутич – это самый молодой город Украины в Киевской области. Он был построен после аварии на Чернобыльской АЭС для эвакуированных работников атомной станции. В настоящее время здесь проживает около 25 тысяч человек.
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