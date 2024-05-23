"Это какая-то шутка?": Во Львове поднялась шумиха из-за "Форума российской оппозиции" с Подоляком

В СБУ уже выясняют обстоятельства

Львовского мэра Андрея Садового возмутило проведение в городе Форума российской оппозиции, участие в котором приняли представители украинской власти и добровольческих батальонов россиян, воюющих в составе ВСУ. В частности, одним из участников мероприятия был советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Об этом Садовый написал в своем Telegram. Заметил, что уже отправил запрос в соответствующие органы, очевидно, имея в виду СБУ.

"Пишут, что во Львове сегодня проходит форум какой-то российской оппозиции. Участники якобы Ходорковский, Каспаров, Фейгин, Шендерович и другие фамилии, мне не очень известны. Кто знает, это какая-то шутка? Запрос в соответствующие органы уже отправил", — написал Садовый.

Издание Tvoemisto.tv также направило запрос в СБУ. В пресс-службе управления Службы безопасности Украины во Львовской области объяснили, что выясняют все обстоятельства происшествия.

Вместе с тем бывший депутат госдумы России Илья Пономарев сообщал в своем Facebook о том, что во Львове 22-23 мая провели второй "Форум российской оппозиции". Среди участников собрания – более 40 деятелей, в частности, выступивший с речью советник Офиса президента Михаил Подоляк, представители Верховной рады Украины и всех трех российских добровольческих батальонов.

"На Форуме решили создать постоянную организационную структуру для поддержки сильного сопротивления. Ее создание будет завершено на следующем форуме, а пока объявлено о пяти комитетах будущей ассоциации", — написал Пономарев.

Форум российской оппозиции

Также на Форуме было принято постановление, в котором российские оппозиционеры, в частности, выразили поддержку Формуле мира, предложенную Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в России внезапно скончался Алексей Навальный. О его смерти сообщила Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) в Ямало-Ненецком автономном округе, где отбывал наказание заключенный Путина.