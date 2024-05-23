"Це якийсь жарт?": У Львові здійнявся галас через "Форум російської опозиції" з Подоляком

В СБУ вже з’ясовують обставини

Львівського мера Андрія Садового обурило проведення у місті Форуму російської опозиції, участь в якому взяли представники української влади та добровольчих батальйонів росіян, які воюють у складі ЗСУ. Зокрема, одним з учасників заходу був радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Про це Садовий написав у своєму Telegram. Зауважив, що вже відправив запит у відповідні органи, вочевидь маючи на увазі СБУ.

"Пишуть, що у Львові сьогодні працює форум якоїсь російської опозиції. Учасники нібито Ходорковський, Каспаров, Фейгін, Шендерович та інші прізвища, мені не дуже відомі. Хто знає, це якийсь жарт? Запит у відповідні органи вже відправив", — написав Садовий.

Видання Tvoemisto.tv також надіслало запит у СБУ. В пресслужбі управління Служби безпеки України у Львівській області пояснили, що наразі з'ясовують всі обставини події.

Разом з тим, колишній депутат держдуми Росії Ілля Пономарьов повідомляв у своєму Facebook про те, що у Львові 22-23 травня провели другий "Форум російської опозиції". Серед учасників зібрання – понад 40 діячів, зокрема, радник Офісу президента Михайло Подоляк, який виступив з промовою, представники Верховної ради України та всіх трьох російських добровольчих батальйонів.

"На Форумі вирішили створити постійну організаційну структуру для підтримки сильного опору. Її створення буде завершено на наступному форумі, а поки оголошено про п'ять комітетів майбутньої асоціації", — написав Пономарьов.

Форум російської опозиції

Також на Форумі було ухвалено постанову у якій російські опозиціонери, зокрема, висловили підтримку Формулі миру, що запропонована Президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Росії раптово помер Олексій Навальний. Про його смерть повідомила Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) у Ямало-Ненецькому автономному округу, де відбував покарання в’язень Путіна.