Что посмотреть в Черновцах за один день: пионы, река с Говерлы и старинная архитектура Буковины

Областному центру более чем на 260 тысяч жителей есть чем удивить туристов

На западе Украины на берегах реки Прут раскинулся небольшой город — Черновцы. Это центр самой маленькой в Украине области. Первые письменные упоминания о городе были еще в 1408 году. Свой герб город получил после присоединения Буковины к Австрии. С 1784 — это открытые городские ворота с семью зубцами, над ними — восемь кирпичей в два ряда.

Черновцы, прежде всего, известны объектом всемирного наследия ЮНЕСКО — резиденцией митрополитов Буковины и Далмации, которую сейчас использует Черновицкий университет. Именно этот объект один из must have при посещении города.

Если же вы посетите Черновцы всего на день, почувствовать вайб этого города можно благодаря специально составленному маршруту от "Телеграфа". В нем вы не только увидите самые известные достопримечательности и пройдете единственную пешеходную улицу города, но и ненадолго посетите область, чтобы увидеть роскошное поле пионов. Так что стартуем! Для удобства маршрут проложен на карте Google с цветными отметками для каждого объекта.

Одна из самых известных архитектурных достопримечательностей Черновцов находится на перекрестке улиц Главной, которая идет через весь город, и Шолом-Алейхема. Это дом-корабль. Его построили в конце XIX столетия. Свое любопытное имя дом получил недаром — он действительно похож на корабль узким форштевнем, врезающимся в угол улиц, а балкон на втором этаже часто сравнивают с палубой или капитанским мостиком.

Дом-корабль в Черновцах

От дома-корабля следует прогуляться на улицу Ольги Кобылянской. Это самая известная пешеходная часть Черновцов — по местным легендам, некогда ее даже мыли с мылом, а людей с грязной обувью не пускали. В настоящее время улица Ольги Кобылянской сохранила несколько интересных образцов архитектуры: Собор святого Духа, Немецкий народный дом, кафе "Габсбург", где собиралось на чашечку кофе уважаемое господство. Эта улица по праву является туристическим сердцем Черновцов: здесь работают заведения с украинской, румынской, еврейской кухней и сувенирные магазины.

На улице Кобылянской можно встретить немало интересных мест

Блуждая Черновцами, нельзя не посетить ансамбль резиденции митрополитов Буковины и Далмации. Когда сооружали этот памятник всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, строители имели правило — каждый кирпич тщательно измеряли, а класть в день могли не более сотни кирпичей. Черепица на крыше создает несравненный многоцветный геометрический орнамент, который одновременно напоминает то ли покрытую воском писанку, то ли буковинский рушник. Обратите внимание, что пройти внутрь за забор могут либо студенты, либо участники экскурсии.

Черновицкий университет, бывшая резиденция митрополитов с высоты

На этом архитектурная часть нашего путешествия завершается — на очереди красота природы. Одной из красот Буковины несомненно является цветочная локация в поселке Глубокая. С 18 мая в течение двух недель здесь будет работать поле пионов с более чем 100 сортами цветов, выращенных в Украине и привезенных из-за границы. Пик цветения приходится на 25 мая – тогда наступает идеальный период для наблюдения за расцветом пионов. Поле разделено на участки с цветами разного цвета. Также на территории есть фотозона с сеном и автомобилем, а также разнообразная атрибутика, например роскошные букеты пионов.

Если вы на машине, то можно подъехать прямо к полю, воспользовавшись навигатором к точке на карте Google. Если же без авто, то доехать до поля тоже можно, просто придется немного пройтись. С Автостанции-1 в Черновцах отправляется маршрутка каждые 30-40 минут до поселка Глубокая. Ее стоимость 50–60 грн. Выйдя в поселке, вам нужно будет пройти до улицы Первомайская, 52. От остановки транспорта идти примерно еще 30 минут.

Стоимость входа: для взрослых 100 грн., для детей до 5 лет посещение бесплатное.

Часы работы: поле работает всего две недели в год с понедельника по воскресенье с 9:00 до 19:00. В этом году открылось 18 мая.

Фонтан в парке Шевченко в Черновцах

Возвращаясь в Черновцы, нельзя обойти и главный парк города — Центр культуры и досуга имени Тараса Шевченко. Раньше он назывался Народный сад. Его история начинается в 1830 году, ведь этот парк самый старый в Черновцах. Сейчас в нем работает парк аттракционов, можно поесть в кафе, прогуляться по аллеям и попробовать мороженое.

Берег реки Прут

Если вы уже устали от суеты города и хотите полного единения с природой, можно спуститься к берегу Прута, который протекает через Черновцы. Река берет свое начало из источника на востоке Говерлы. Более 100 лет назад, в австрийский и румынский период, Прут был очень полноводным — на его берегах действовали несколько пляжей, проводили музыкальные вечера и теннисные матчи. А еще в середине XIX века из Карпат по реке сплавляли лес и пиломатериалы. Прут обмелел так, что в некоторых местах на острова посреди реки можно пройти прямо по дну. Берега достаточно чистые, так что это одно из хороших мест, чтобы устроить пикник на природе.

Ранее "Телеграф" рассказывал о другом интересном городе запада Украины — Львове. Туристическая жемчужина славится своими загадочными подземельями и интересными локациями, где можно посмотреть панораму города с высоты птичьего полета.