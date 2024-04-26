Львов с высоты птичьего полета: пять самых интересных смотровых площадок Королевского города

Увлекательные панорамы Львова на разный вкус

Почти всегда пасмурное небо и готические, причудливые, неповторимые ряды шпилей и кукольных крыш — таким можно увидеть Львов с высоты птичьего полета. Посещение обзорных панорам является частью почти любой экскурсии по городу и не зря, именно сверху лучше видно величие древней части мегаполиса.

"Телеграф" подготовил подборку лучших смотровых площадок, на которых можно насладиться панорамой Львова. Часть из них требует определенной физической подготовки для подъема, а некоторые готовы предложить гостям дополнительные опции.

Парк "Высокий замок"

Адрес: ул. Высокий замок, 1

Вид с парка "Высокий замок"

Высочайшая гора города, возвышающаяся как раз над старой частью. Поднявшись сюда, можно увидеть почти такую же панораму, какую видел австрийский император 1845 года — он осматривал место с балкона кафе в нижней части парка. Однако можно подняться и выше — на искусственный холм, насыпанный в 1869 году в честь 300-летия Люблинской унии.

Мемориал Героев Небесной Сотни

Адрес: ул. Подвальная, 6

Обзорные площадки на Мемориале Героев Небесной сотни

Символическое и важное место сделано так, чтобы не быть слишком "официальным". При его сооружении здесь сделали несколько смотровых площадок со стеклянными стенами. С него открывается великолепный вид Львова. Подъем довольно прост удобной лестницей, а Мемориал расположен недалеко от центра города.

Горе Льва

Адрес: между улицами Довбуша и Опришковской

Единственная естественная высота во Львове, где можно не только заняться легким хайкингом, но и насладиться дальновидом. Именно здесь еще в XIV веке был замок основателя Львова – князя Льва. Среди названий горы – Лиса, Песковая, Ведьмина.

Ее высота – 389 метров над уровнем моря. Она почти без леса, зато покрыта кустами, красиво цветущими весной. Согласно одной из легенд, именно здесь львовские ведьмы устраивали шабаши. Гора расположена в парке "Знесиння", оборудована лестницей из грунта и дерева. У подножия находится приют для животных "Дом спасенных животных", где есть аисты, лошади, козы, лисы, дикобразы и т.д.

Смотровая площадка ТЦ "Вернисаж"

Адрес: ул. Шевская, 12

Даже не выходя за пределы центра Львова, можно насладиться видом сверху. К примеру, на смотровой площадке в ТЦ "Вернисаж". Он находится между площадью Рынок и Театральной улицей. Интересен тем, что предлагает посмотреть верхушку Львова на 360°.

Вход на площадку бесплатный, однако заметьте – ТЦ открывается не раньше 10 часов и работает до 21.

Ресторан "36 По"

Адрес: пл. Рынок, 36

Летняя терраса ресторана "З6 По"

Если вас интересуют высота и акулы, можно убить двух зайцев сразу и воспользоваться открытой террасой в ресторане "36 По". Акулы живут в самом высоком аквариуме Украины внутри заведения. В теплый сезон работает кафе на крыше с осмотром города на 360 °. Работает заведение с 8 утра до 23:00 или до полуночи в пятницу и выходные.

Если же вам высота не нравится, "Телеграф" подготовил подборку пяти интересных подземелий Львова, которые вас могут поразить. Здесь можно встретить не только дух старинных галицких историй, а настоящие изваяния с киберкожей.