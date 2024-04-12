Погрузитесь в историю: топ-5 пугающих и увлекательных подземелий Львова

Путешествия по Украине позволяют открывать новые города и уже известные места с новой стороны — иногда правда скрывается глубоко под землей

Многие города Украины имеют свои изюминки. Среди таких достопримечательностей Львова подземные тоннели и ходы в центре города, которые стали популярными туристическими объектами, куда вводят многочисленные экскурсии.

Подземелий во Львове немало — это объясняется старинной архитектурой, наличием скрытой подземной реки под центром города и большим количеством религиозных сооружений. Большинство открытых львовских подземелий находятся именно под ними. В некоторые можно пройти самостоятельно, заплатив небольшую сумму за вход, в некоторые – только экскурсиями или с аудиогидом.

Доминиканский монастырь

Подземелье под Доминиканским монастырем

Одна из визиток Львова – Доминиканский монастырь. В нем находятся старейшие подземелья мегаполиса. Несмотря на богатую историю, нашлось место и романтической трагедии. Именно у монастыря в середине XVI века разыгралась настоящая война за невесту.

Гальшка или официально — Елизавета из Острога была завидной невестой с богатым приданым. Поэтому ее силой повенчали с человеком из окружения польского короля магнатом Лукашем Гуркой. Гальшка не жила с мужем, пока могла, но когда обстоятельства изменились, она сбежала во Львов и скрылась с матерью именно в подземельях Доминиканского собора.

Туда прибыл настоящий любимый — православный князь Симеон Слуцкий. Они обвенчались, а осада монастыря продолжалась. Но польскому королю надоела ситуация, и по его приказу городские власти пошли навстречу Лукашу Гурке — воду в монастырь перекрыли.

История закончилась трагически – Лукаша признали законным мужем, он насильно вывез жену в Польшу. Гальшка сошла с ума от всего перенесенного. После преждевременной смерти женщины деньги мужчине так и не достались — они пошли на создание образовательных учреждений и приютов, в том числе Острожской славяно-греко-латинской школы, ныне известной как Острожская академия.

Адрес: улица Ивана Федорова, 1

Часы работы: 10:00 — 17:00. Сборные экскурсии организуются ежедневно в 11.00, 14.00 и 17.00 возле музейной кассы. Для экскурсии нужны по меньшей мере два человека. Можно воспользоваться аудиогидом. Стоимость от 30 грн в зависимости от количества людей на экскурсию.

Справочная информация (067) 702-13-21.

Гарнизонный храм Святых Апостолов Петра и Павла

Другое название локации – подземелье костела Иезуитов. Это несколькоярусное подземелье, которое продолжают раскапывать. В нем можно увидеть немало артефактов прошлых веков, фрески XVII века, макеты княжеского XIV в., готического XVI в. и барочного Львова XVIII ст. и даже саркофаг архиепископа Николая Выжицкого, в котором его так и не похоронили. Это одно из самых доступных для посетителей подземелий города.

Сам храм также привлекает немало внимания — он построен в 1610–1630 годах итальянским архитектором иезуитского ордена Джакомо Бриано. Посещать можно как самостоятельно, так и с экскурсией.

Адрес: улица Театральная, 11 (вход с просп. Свободы).

Часы работы: 10:00 — 18:00, экскурсии спускаются в подземелье в 13:30, 14:00, 15:00. 16:00 кроме среды и четверга. Стоимость посещения взрослых/школьников – 40/20 грн, в рамках экскурсии – 70/50 грн.

Подробности по телефону (067) 373-36-83.

Подземелье музея-аптеки "Под черным орлом"

Подвалы аптеки-музея

Она – старейшая из существующих аптек Львова. Посетители могут не только воспользоваться услугами провизоров, но и увидеть старинные инструменты, лекарства, рецепты и трактаты, погрузиться в настоящее царство древней фармации. Работает аптека с 1735 года.

Адрес: ул. Друкарская, 2

Часы работы: ежедневно с 10:00 до 17:00. Стоимость

Стоимость билетов для взрослых/студентов/школьников — 60/50/25 грн; фото и видеосъемка — 5 грн.

Подземелье под Преображенской церковью

Аутентичное подземелье для туристов открыли не так давно – в 2017 году. Камни в его стенах, вероятно, принадлежит еще более старым зданиям, которые были до церкви, построенной в начале ХVIII века.

Во время раскопок были обнаружены кости, которые могли принадлежать похороненным там монахам. В подземелье работает частный музей. В нем посетители могут увидеть исторические фигуры в киберкоже и с человеческими волосами. Артефакты музею передавали частные коллекционеры и государственные хранилища. Работают фотозоны, в одной из них даже можно посидеть в 200-летнем кресле.

Адрес: улица Краковская, 21 (вход со стороны улицы Леси Украинки).

Часы работы: музей работает ежедневно с 11:00 до 20:00, есть аудиогид. Стоимость билета: полный – 230 грн, молодежный (дети от 6 лет, студенты) – 190 грн, социальный (пенсионеры, многодетные, участники боевых действий, люди с инвалидностью, дети-сироты) – 160 грн.

Для групп обязательна предварительная запись: (097) 708-21-21.

Львовская копальня кофе

Кофейная "шахта" в подземелье

Одна из популярных туристических достопримечательностей — Львовская копальня кофе. Кроме магазина и кафе, ее изюминкой является подземелье, адаптированное под тематику заведения. Надев каску, можно пройтись по настоящим ходам и посмотреть интересные экспонаты "добычи" кофе.

Адрес: площадь Рынок, 10. Вход бесплатно, кофе и еда — за отдельную плату.

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