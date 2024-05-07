Когда F-16 будут в Украине: нардеп озвучил конкретный месяц

Это произойдет в ближайшее время

Первые американские истребители F-16 могут поступить в Украину уже в ближайшее время — этим летом. А выпуск пилотов состоится весной.

Об этом в своем Telegram-канале 7 мая написал народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Он объяснил, что выпуск будет в конце мая.

"Доброго утра! Давно не было новостей о самолетах. Потому рассказываю. Есть информация, что выпуск первых украинских пилотов планируется к концу мая", — отметил Гончаренко.

В то же время народный депутат порадовал новость о том, когда в Украину прибудут боевые истребители F-16. Он отметил, что они будут в нашей стране уже в июле текущего года.

Отметим, что некоторые эксперты указали, что будет ждать истребители F-16 в Украине и почему для этой техники война против российских захватчиков станет самым трудным вызовом за всю историю. На то есть сразу несколько причин.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что глава Минобороны США Ллойд Остин сказал, когда в Украину прибудут первые боевые самолеты F-16. Он также анонсировал новый крупный пакет помощи.