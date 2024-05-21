Киевляне возмущены, что фонари светили днем: именно в это время в столице действовали графики отключения (фото)

Службы не отреагировали на обращение людей

Во вторник, 21 мая, киевляне заметили включенные фонари утром, это в то время, когда по всему Киеву действовали графики включения света. Произошло это в Оболонском районе столицы.

Об этом сообщают читатели группы "Оболонь" в Facebook. Выключили фонари только в 9 утра вместе со светом в домах.

Автор сообщения отмечает, что работали они не только на улице Иорданской, но и проспекте Владимира Ивасюка и улице Юрия Кондратюка.

На Оболони уличный свет не выключили утром

Также автор подчеркивает, что люди проходят мимо и никто не реагировал.

На улице Иорданской

В комментариях началось активное обсуждение. Некоторые читатели группы считают, что отключают свет для того, чтобы поднять тарифы.

Фонари светились до 9 утра

"Те отключения нам делают только для того, чтобы тариф пропихнуть выше", — написал один из пользователей сети.

Другие шутят, что фонари работают утром, что люди могли рассмотреть, какой перегорел.

"Как определить сгоревший фонарь. Для Вас...", — остроумную шутку издал читатель группы.

Киевляне возмущаются таким безразличием служб. Местные отмечают, что обращались по поводу включенных фонарей в светлое время суток, но обратной связи не было.

Одна из пользователей сети подчеркнула, что порядка придерживаются не все: "Это Киев… там все можно… вы думаете, что в имениях выключают свет или их рестораны соблюдают комендантский час".

Напомним, что в Киеве и области ввели графики отключения света. Они действуют с 16 мая.

Отключение электричества не превышает 4 часа. В столице составили графики для трех очередей. Каждая из этих групп поочередно теряет энергоснабжение. Киевляне предупреждают, что возможны погрешности в 30-40 минут для переподключения электроснабжения между группами.

Ранее "Телеграф" писал, как узнать информацию об отключении света в Киеве по своему адресу. Это можно сделать с помощью нескольких способов.