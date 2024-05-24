Отключения действуют везде: что сейчас происходит с энергосистемой и кто оказал аварийную помощь

Продолжаются аварийно-восстановительные работы и плановые ремонты

В Украине продолжают действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Кроме того, гроза сегодня обесточила 19 населенных пунктов в Сумской области.

Для промышленных и бытовых потребителей ограничения действуют с 00:00 до 24:00. Об этом 24 мая сообщает "Укрэнерго".

"Причина (отключений, — Ред.): серьезные повреждения объектов энергетической инфраструктуры после 5 массированных российских атак. Продолжаются аварийно-восстановительные работы и плановые ремонты. Одновременно плотная облачность в отдельных регионах мешает солнечным электростанциям работать на максимуме своей мощности в дневные часы", — говорится в сообщении.

Чтобы справиться с дефицитом в энергосистеме, привлекают импорт и аварийная помощь из Европы. В "Укрэнерго" добавили, что графики почасовых отключений могут быть использованы для понижения уровня потребления при превышении определенных лимитов размеров для каждой области.

Отмечается, что 23 мая для преодоления дефицита в энергосистеме, по запросу "Укрэнерго" были активированы аварийные поставки электроэнергии в Украину с 09:00 до 24:00 из энергосистем Румынии, Польши, Словакии. Ночью в период с 02:00 до 07:00 применялась также аварийная помощь из Польши и Румынии.

В этот день также 19 населенных пунктов в Сумской области из-за погодных условий на утро были обесточены. По другим причинам без энергопитания – 407 населенных пунктов. К тому же есть обесточивание в Запорожской области.

Подробнее об отключениях света в Украине можно прочесть в интервью Владимира Кудрицкого "Телеграфу" "Когда перестанут отключать свет и что нужно успеть до зимы — глава Укрэнерго ответил на главные вопросы".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцам рассказали, где можно посмотреть графики отключений, если в работе сайтов YASNO и ДТЭК произошел сбой.