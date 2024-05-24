"Укрэнерго" отменило графики отключений в Киеве: до какого часа будет свет

В компании дали новый прогноз

В пятницу, 24 мая, в Киеве отменили почасовые графики отключений света с 11:00 до 14:00. Но с 15:00 они снова могут применяться.

Об этом сообщил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко. Он отметил, что "Укрэнерго" в очередной раз улучшает свой дневной прогноз.

Напомним, ранее "Укрэнерго" сообщало, что графики отключений света в Киеве и области будут применять все сутки — до 00:00. Ожидалось, что в дневные часы будет дефицит электричества из-за дождливой погоды и плотной облачности в большинстве регионов Украины. Это мешает солнечным электростанциям работать на максимум.

В компании отметили, что энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.

Для улучшения ситуации в энергосистеме бережно пользуйтесь электричеством. Включайте энергоемкие приборы не в пиковые часы с 17:00 до 00:00, а днем.

Ранее "Телеграф" писал, что Киеву устанавливаются меньшие лимиты потребления электроэнергии, чем другим городам. Гарантированно в столице отключают свет на 12 часов. По мнению эксперта, при определении лимитов должно учитываться наличие критической инфраструктуры в регионе.