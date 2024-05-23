Путин внезапно прибыл с официальным визитом в Беларусь: что известно

Никаких других подробностей о визите пока нет

Российский диктатор Владимир Путин 23 мая вечером внезапно прибыл с официальным визитом в Беларусь, недавно выразившую готовность присоединиться к ядерным учениям. Самолет диктатора приземлился в аэропорту Минска, несколько раньше о визите Путина сообщили в Кремле.

Об этом сообщили российские СМИ. Никаких подробностей о визите пока нет, кроме того, что Путин будет находиться в Беларуси 23 и 24 мая. В аэропорту российского диктатора встретил самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко.

Любопытно, что буквально перед визитом Путина Лукашенко назначил нового начальника армейского генерального штаба. Им стал 52-летний генерал-майор Павел Муравейко, находящийся под санкциями цивилизованных стран. Предыдущего руководителя армейской структуры отправили в отставку.

В Беларуси общество не готово воевать. Так считает директор Института мировой политики Евгений Магда. Однако РБ по-прежнему остается под значительным влиянием Кремля, поэтому вариант вступления страны в войну нельзя исключать. Да, недавно Лукашенко снова заговорил о войне с Украиной. Он сказал, что не "потянет" ее. По его словам, вступление Беларуси в войну якобы выгодно НАТО.

Отметим, что 25 апреля спецслужбы Беларуси заявили, что перехватили дроны из Литвы. Якобы те планировали атаковать цели в Минске. Однако мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" опровергла это обвинение. Аналитики обратили внимание на два аспекта, которые указывают, что Литва не запускала дроны, потому что их совсем не было.

Ранее "Телеграф" писал, почему Лукашенко заявляет о подготовке к войне. Ответ дали в СНБО.