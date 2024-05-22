Зеленский попросит НАТО сбивать российские ракеты? В СМИ рассказали, когда это произойдет

Глава государства может посетить две страны

Президент Украины Владимир Зеленский может вскоре посетить Францию и Италию. Как ожидается, он примет участия в мероприятиях по поводу "Дня Д", где попросит НАТО сбивать российские ракеты.

Об этом пишет Politico со ссылкой на неназываемые источники. Издание обращает внимание на то, что Зеленский отменил свои поездки после того, как россияне начали наступление на Харьков.

Источники издания говорят, что планы украинского президента всегда могут измениться, однако если они будут воплощены в жизнь, то он призовет союзников к дальнейшей поддержке и возможно обсудит возможность использования ПВО стран НАТО для перехвата российских ракет в западных областях.

Также возможно обсуждение процесса конфискации замороженных российских активов и направления этих средств на финансирование обороны и восстановление Украины.

В "День Д" (6 июня 1944 года) около 133 тысяч солдат из США, Британии и других союзных стран высадились на побережье французской Нормандии, чтобы положить начало разгрому армии нацистской Германии. Это стало крупнейшей десантной операцией в истории, а после завершения Второй мировой войны на Западе в этот день проводят памятные мероприятия по погибшим во время этой атаки.

Издание отмечает, что там Зеленский может провести встречу с президентом США Джо Байденом, после чего отправится в Италию на заседание "Большой семерки".

Как сообщалось ранее Зеленский ранее рассказал, чего хочет добиться Украина на саммите мира, который пройдет в июне в Швейцарии.