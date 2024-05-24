"Сделает из Путина клоуна": политолог рассказал, как РФ может использовать Януковича и обжечься

"Легитимный" не просто так именно в эту дату прилетел в Беларусь

Российский диктатор Владимир Путин может использовать экс-президента Украины Виктора Януковича, который 24 мая прилетел в белорусский Гомель, для усиления информационной кампании. В Кремле продвигают тезис "нелегитимности Зеленского" после 20 мая.

Об этом политолог, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко рассказал "Телеграфу". Детальнее о планах Кремля можно прочитать в материале "Что задумали Путин и Лукашенко, и при чем здесь Янукович".

Зачем Янукович Путину

"Если его действительно туда привезли и будут использовать на публику, то по всей вероятности, для усиления российской информационной спецоперации против Украины по созданию представления якобы о нелегитимности власти президента Владимира Зеленского. Заметьте, что они выждали удобный момент до 20 мая, когда президент Зеленский пять лет назад вступил в должность. И для того, чтобы более активно муссировать тезис о его "нелегитимности", они могут попытаться оттенить его Януковичем", — сказал Божко.

Однако использование беглого президента для информационной компании является слабым шагом. Он никак не придаст образу России серьезность. Напротив, такие действия поставят Путина в клоунское положение.

"Если россияне сделают подобный шаг, то это определенным образом очень сильно бьет по серьезности их образа на Западе. Потому что там это будет рассматриваться как однозначно слабый шаг, как шаг к панике.

Мы понимаем, что эти меры по созданию ничем не управляющих правительств и которым никто не подчиняется, иначе, чем медийной шуткой, не назовешь. А если они будут этих шутников сажать рядом с имеющим колоссальную власть Путиным, то это не добавляет легитимности Януковичу, а вводит в клоунское положение самого Путина, который будет производить впечатление, что общается с якобы каким-то настоящим политиком", — сказал Божко.

Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявили о нелегитимности Зеленского. Во время встречи они вдруг заговорили о переговорах между Москвой и Киевом. Однако в Украине их слова высмеяли. Ряд лидеров мнений уже высказались по поводу заявлений диктаторов.

Напомним, 20 мая 2024 года было ровно 5 лет с инаугурации президента Украины Владимира Зеленского. В ЦИК подтвердили легитимность главы государства. Во время военного положения выборы не проводятся.

В ООН подтвердили, что считают Зеленского легитимным президентом. Именно он является представителем Украины на международной арене и остается им после 20 мая.

Ранее "Телеграф" писал, что Стефанчук жестко прошелся по тем, кто ставит под сомнение легитимность Зеленского. Он назвал их врагами Украины, однако употреблял и более "крепкие" слова.