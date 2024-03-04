Есть ряд аргументов: в ЦИК рассказали, легитимен ли Зеленский после 20 мая
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Все точки на "И" уже расставлены
20 мая 2024 года истекает пятилетний срок пребывания в должности президента Украины Владимира Зеленского, и вопрос его легитимности в дальнейшем может стать поводом для российской пропаганды. Есть ряд причин, подтверждающих законность пребывания Зеленского в должности даже после мая.
Об этом заявил глава Центризбиркома Олег Диденко в своем комментарии "Главкому". Поддерживая свои слова, он опирался на Конституцию Украины и ее законы.
Он назвал несколько аргументов в пользу непрерывности осуществления власти, выполнения президентом полномочий до вступления в должность его преемника и отсутствия оснований говорить о возможной передаче президентских функций к председателю Верховной Рады.
Президент легитимен согласно следующим факторам
Статьи 106 и 108 Конституции говорят, что президент не может передавать свои полномочия другим лицам или органам власти, он выполняет свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента.
Также Диденко привел четыре нормы (часть 2 статьи 108 Конституции ), при которых можно досрочно прекратить полномочия президента:
- отставка (на основании личного заявления);
- неспособность выполнять полномочия по состоянию здоровья;
- импичмент;
- смерть.
"Только в этих случаях исполнение обязанностей президента Украины на период избрания и вступления на пост нового президента Украины возлагается на Председателя Верховной Рады (статья 112 Конституции ). Других случаев исполнения Председателем Верховной Рады полномочий президента Украины Конституцией не предусмотрено", — подчеркнул руководитель ЦИК.
Кроме этого, по словам Диденко, во время военного положения проведение общегосударственных и местных выборов (часть 1 статьи 19 закона о правовом режиме военного положения) запрещено. В Украине это состояние действует с 24 февраля 2022 из-за широкомасштабной вооруженной агрессии России.
Он также подчеркнул, что вопрос "не легитимности" Зеленского в ключе разжигания общественных недовольств использует враг. Ведь дестабилизация Украины по России ведется не только на фронте и с помощью оружия, но и в информационном пространстве.
Ранее "Телеграф" писал, что Россия на пороге гибридной войны против еще одной страны.