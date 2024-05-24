Что задумали Путин и Лукашенко, и при чем здесь Янукович

Российско-белорусская встреча проходит в рамках очередного витка шантажа России против Запада.

Сегодня, 24 мая, российский диктатор Владимир Путин вместе с правительственной делегацией прибыл в Беларусь для "расширенных переговоров" с белорусским визави Александром Лукашенко.

Среди десятка чиновников в Минск также приехали министр обороны РФ Андрей Белоусов и глава МИД Сергей Лавров. Но самое интересное — мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" заявила, что в РБ приземлился самолет беглого украинского президента Виктора Януковича.

"Телеграф" рассказывает, что известно и чего ждать от визита Путина в Беларусь.

А был ли вообще Янукович?

"Самолет, на котором возили Януковича, по всей вероятности мог быть одним из самолетов какой-то федеральной службы охраны РФ. И когда-то на нем возили Януковича, а затем начали возить кого-то из других должностных лиц России", — отмечает "Телеграфу" политолог, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. К тому же сообщения OSINT-исследователей пока не подкреплены никакими другими фактами.

По словам политолога, если экс-президента действительно и привезли в Беларусь, то только для усиления российской пропаганды:

"Если его действительно туда привезли и будут использовать на публику, то по всей вероятности, для усиления российской информационной спецоперации против Украины по созданию представления якобы о нелегитимности власти президента Владимира Зеленского. Заметьте, что они выждали удобный момент до 20 мая, когда президент Зеленский пять лет назад вступил в должность. И для того, чтобы более активно муссировать тезис о его "нелегитимности", они могут попытаться оттенить его Януковичем", — объясняет он.

При этом пропаганда будет направлена, скорее, на российские медиа, далекие от украинских реалий, говорит политолог.

"Такой шаг может выглядеть рационально с точки зрения российских пропагандистов, поверить в такую реальность они вполне могут: что с Януковичем якобы можно общаться как с какой-то "легитимной" Украиной. Может теоретически даже зайти разговор о создании какого-то правительства в изгнании, ведь в РФ достаточно большое количество бывших "регионалов".

Если россияне сделают подобный шаг, это определенным образом очень сильно сказывается на серьезности их образа на Западе. Потому что там это будет рассматриваться как однозначно слабый шаг, как шаг к панике.

Мы понимаем, что эти меры по созданию ничем не управляющих правительств, и которым никто не подчиняется, иначе чем медийной шуткой не назовешь. А если они будут этих шутников сажать рядом с Путиным, который имеет колоссальную власть, то это не добавляет легитимности Януковичу, а вводит в клоунское положение самого Путина, который будет делать вид, что общается с якобы настоящим политиком", — отметил Ярослав Божко.

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман напоминает в разговоре с "Телеграфом", что Кремль не использовал Виктора Януковича даже в 2022 году во время начала полномасштабного вторжения:

"Насколько я понимаю, Путин сам недоволен был Януковичем и использовал его просто как свою марионетку. И даже когда планировалcя захват Украины, то не Янукович, а другие кандидаты были на пост марионеточного главы Украины – Медведчук, к примеру.

Януковича могут использовать только в какой-то пиар-компании, безусловно. Но в реальной какой-то политике его не будут использовать", — сказал он.

Так что на самом деле на повестке дня встреч в Минске?

"Лукашенко не будет воевать за Путина"

Игорь Эйдман прогнозирует, что "ничего нового или интересного" от встречи двух диктаторов ждать не стоит.

"Что они могут сделать? Они могут предпринять только очередные грозные заявления, какое-то оживление ядерного шантажа и так далее. Но ничего конкретного не будет. Лукашенко за Путина воевать не будет ни при каких обстоятельствах. Он ему будет всячески помогать, но сам в войну не влезет. Это уже понятно", — подчеркивает социлогог.

Российско-белорусская встреча, вероятно, проходит в рамках очередного витка шантажа России против Запада. В частности, провокаций с ядерными учениями и территориальными угрозами в Балтийском регионе.

"С одной стороны, Кремль посылает через Запад, то же самое Reuters (публикация о том, что Путин якобы готов остановить войну против Украины. — Ред.), сигналы о том, что они готовы заморозить войну, а с другой — занимается шантажом. То есть метод кнута и пряника пытается для Запада представить.

Путин понимает, что он сейчас не добьется никакого прорыва в войне, несмотря на все эти попытки. Соответственно он, видимо, будет пытаться, с одной стороны, запугивать Запад, чтобы тот боялся помогать Украине. С другой стороны, возможно, попытается какую-то передышку себе заполучить, чтобы лучше подготовиться к дальнейшим военным действиям. Или просто попытается таким образом заставить Запад меньше помогать Украине, чтобы склонить ее к этому якобы перемирию, которое в действительности абсолютно мифическое и не может состояться.

Это все политические игры в рамках ядерного и другого военного шантажа, которым занимается Путин относительно Запада", — добавил Игорь Эйдман.

К слову, накануне визита российского "президента" Лукашенко заменил начальника Генерального штаба Беларуси — им стал генерал Павел Муравейко, в свое время оканчивавший академию Генерального штаба РФ.

"Частично Муравейко может рассматриваться как особо лояльный к России силовик. Это все происходит на фоне заявлений о возможности проведения совместных российско-белорусских ядерных учений. И это, по моему мнению, на самом деле основной контекст этой встречи. То есть координация, условно говоря, всех сценариев по созданию разнообразных угроз безопасности. Потому что мы видим, что параллельно происходит в Балтийском регионе.

Очень становятся показательные провокации России на границе с Эстонией, когда они сняли пограничные отметки на реке Нарва согласно сообщению эстонской стороны. То есть это все свидетельствует о том, что Беларусь будет более глубоко вовлекаться в различные российские провокации по отношению к региону", — отмечает глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко.

Поэтому встреча Путина и Лукашенко в эти дни очевидно будет касаться не только Украины, но и готовности европейских стран реагировать на угрозы со стороны Минска и Москвы.

"Россия пытается применять прежде всего Беларусь на другой вектор. То есть провокации, связанные со странами НАТО. В данном смысле, я думаю, это будет история гораздо шире, и она будет касаться не только безопасности Украины, но и безопасности наших союзников и их возможностей реагировать", — заключает политолог.

Напомним, ранее в Государственной пограничной службе Украины рассказали "Телеграфу" об актуальной ситуации на границе с Республикой Беларусь.