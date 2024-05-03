Нажились на последствиях войны: в поселке под Киевом исчезли миллионы, выделенные по программе "єВідновлення"

Пропало около 20 млн грн

В пострадавшей во время боевых действий Бородянке Киевской области исчезло около 20 млн грн. Средства были выделены для восстановления общины.

Об этом сообщает Государственная аудиторская служба Украины. Информация об обнаруженных нарушениях уже передана в Офис генпрокурора.

"В ходе ревизии Бородянского поселкового совета аудиторы Северного офиса Госаудитслужбы обнаружили убытки на 19,8 млн грн, которые были выделены на восстановление населенного пункта, значительно пострадавшего во время российской оккупации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что основная часть нарушений на сумму 14 млн грн. А именно отсутствие металлопластиковых окон, которые поселковый совет должен был установить в рамках восстановления региона. Также сообщается, что были завышены цены на восстановление окон и дверей.

"Такие нарушения привели к неэффективному использованию бюджетных средств на сумму 5,2 млн грн", — сообщает Госаудит.

Также было выявлено за двоение оплат, то есть согласно чек-листам по программе "єВідновлення", на ремонт поврежденных домов была предоставлена денежная помощь на сумму 2,6 млн грн. Но такая же сумма, по счетам, уже была потрачена на те же работы, что привело к их фактическому удвоению.

По мнению специалистов Госаудитслужбы, следует обеспечить более тщательный контроль за ранее осуществленными (или согласованными) выплатами, происходящими по программе "єВідновлення". Поэтому информация об обнаруженных нарушениях уже передана в Офис генпрокурора.

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