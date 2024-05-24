Графики отключения света сделают справедливыми: Шмыгаль сообщил о важном решении

В Кабмине назвали объекты, для которых энергоснабжение будет в приоритете

Для облэнерго в Украине установили правила разработки графиков отключения света. Кабмин на заседании 24 мая принял соответствующее постановление.

Подробностями поделился премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он подчеркнул, что графики отключения света должны быть справедливыми для всех потребителей.

"В прошлый раз мы говорили также о важности справедливых графиков отключений. Сегодня утверждаем соответствующее постановление правительства, которое обязывает облэнерго обеспечить равномерную и справедливую очередность отключений", — сказал премьер.

Шмыгаль добавил, что приоритетное энергообеспечение будет у:

объектов критической инфраструктуры;

больниц;

военных предприятий;

предприятий, которые выполняют мобилизационные задачи.

Также премьер-министр Украины озвучил три ключевые задачи, над которыми в ежедневном режиме работают чиновники, чтобы улучшить ситуацию в энергетике:

Децентрализация энергосистемы и развитие возобновляемой энергетики. По словам Шмыгаля, эти объекты менее уязвимы для российских атак.

Продолжение интеграции энергосистемы Украины с европейской и расширение возможностей для импорта электроэнергии.

Ремонт и восстановление энергообъектов, которые сейчас крайне важно восстановить.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве днем горели фонари. Жители возмущены, так как в столице в этот момент действовали графики отключения света.