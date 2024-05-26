Почти все сутки: "Укрэнерго" сообщило о графиках отключения света в понедельник, 27 мая

Выключать электроэнергию будут у бытовых и промышленных потребителей

В воскресенье населению не выключали свет, но уже в понедельник, 27 мая, лимиты потребления вернутся. При их превышении будут введены графики отключения электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго". Лимиты потребления 27 мая 2024 года будут действовать с 6:00 до 24:00.

Ограничения были введены для всех областей Украины. Если лимиты потребления будут превышены, выключат свет по графику.

В "Укрэнерго" сообщили, что некоторые объекты будут питаться без ограничений. Это касается объектов критической инфраструктуры, обеспечивающих жизнедеятельность населения.

Напомним, ранее "Телеграф" опубликовал эксклюзивное интервью с председателем правления ЧАО "НЕК "Укрэнерго" Владимиром Кудрицким. Он ответил на все беспокоящие население вопросы. Кудрицкий рассказал, что Украина будет восстанавливать поврежденные объекты инфраструктуры там, где это будет возможно, но некоторые придется строить заново.

Однако из-за российских обстрелов есть необходимость поднять тариф на свет. На восстановление и ремонт критической инфраструктуры требуются огромные средства.

В "Укрэнерго" ранее предупреждали украинцев, что отключения света будут в течение месяцев. Особенно сложная ситуация в вечерние часы.