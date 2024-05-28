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Мирных планов для Украины все больше. Что это на самом деле означает

Автор
Ольга Кирилова Ольга Кирилова
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Колаж Телеграфу

Пекин продолжает продвигать свои "мирные планы".

До Глобального саммита мира, который Швейцария проведет по запросу Украины, остается чуть больше двух недель. И пока приглашение на мероприятие подтвердили уже 90 государств, до последнего, похоже, будет сохраняться интрига относительно участия Китая.

Одновременно Пекин снова продвигает собственный "мирный план", к которому в этот раз присоединилась и Бразилия. "Телеграф" рассказывает, что это значит.

Размыть суть саммита

По данным МИД Китая, "общего понимание" относительно политического урегулирования "украинского кризиса" удалось достичь министру иностранных дел КНР Ван И и главному советнику президента Бразилии Селсу Амориму во время встречи в Пекине 23 мая.

Китайско-бразильский план состоит из шести пунктов, перекликающихся с 12-пунктным документом, который КНР представила в феврале прошлого года.

Китайско-бразильский "мирный план"
Китайско-бразильский "мирный план"

Речь идет о призывах к деэскалации, необходимости переговоров как "единственного жизнеспособного решения кризиса"; увеличении гуманитарной помощи, защите гражданского населения и обмене военнопленными; противостоянии использованию ядерного оружия и нападениям на АЭС; защите стабильности глобальных промышленных цепей и так далее.

Упоминается и мирная конференция, однако в очередной раз отмечается обязательное участие РФ.

"Китай и Бразилия поддерживают международную мирную конференцию, проведенную в должное время, которую признают как Россия, так и Украина при равноправном участии всех сторон, а также честном обсужденим всех мирных планов", — отмечается в тексте.

Как объясняет "Телеграфу" бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко, подобные инициативы — попытка отвлечь внимание от Глобального саммита в швейцарском Бюргенштоке.

"По состоянию на сегодняшний день идеологическая спайка Москва-Пекин работает сильнее, чем все остальное. Поэтому, думаю, что они будут продвигать сейчас разные варианты. Появился китайско-бразильский "мирный план", потом появится условный южно-африканский, новогвинейский и еще какой-то. Это все будет делаться для того, чтобы размыть саму суть идеи встречи в Швейцарии, и чтобы приуменьшить политическую значимость этого мероприятия", — отмечает он.

Несмотря на это, отсутствие на саммите мира в июне может стать проблемой для Китая, претендующего на роль миротворца и глобального геополитического игрока.

"Я больше придерживаюсь мнения о том, что Китай на должном уровне в Швейцарии представлен не будет. Разве что третьеразрядным чиновником, который не будет иметь никаких полномочий и будет только в качестве наблюдателя. И это вполне понятно, потому что Китай стоит в этом плане на позициях России. Для РФ проведение такого саммита – это политический удар.

Но с другой стороны, здесь есть для Китая определенная проблема. Если соберутся 80 участников, а может быть и больше, и там не будет Китая, то он себя противопоставляет этому достаточно большому количеству мировой общественности. В интересах ли это Китая, претендующего на то, что он второй центр силы и глобальный игрок? Думаю, что нет", — считает Владимир Огрызко.

Главная консультантка Национального института стратегических исследований Алина Гриценко обращает внимание на то, что китайско-бразильский план все же содержит больше конкретики, чем прошла одиночная позиция Пекина относительно мирного урегулирования. Впрочем, не обошлось и без характерных для КНР клише:

"Шестой пункт плана — это посыл для Соединенных Штатов, я думаю. Что нужно странам мирно сосуществовать и развивать финансы, и торговлю, и инфраструктуру и так далее. Очевидно, что это попытка продвигать китайскую риторику о мирном сосуществовании, "сообществе единой судьбы человечества" (концепция, выдвинутая Си Цзиньпином, — Ред.), но в других пяти пунктах прослеживается уже более однозначная позиция. Например, страны выступили против атак на АЭС, чтобы избежать техногенной катастрофы", — анализирует политолог.

По ее мнению, появление таких документов может свидетельствовать об интересе Пекина не только к участию в мирном процессе, но и к адвокации собственных интересов.

"Присутствие китайского представителя еще под вопросом, но Китай вряд ли позволит той же Индии перетянуть одеяло на себя. Тот факт, что они продолжают публиковать какие-то пункты, свидетельствует о том, что Китай стремится быть вовлеченным в этот процесс. И для России присутствие Китая выгодно. Однозначно, РФ не готова артикулировать что-то самостоятельно, и она будет пытаться стоять за спиной Китая.

Китай, с другой стороны, однозначно не является беспристрастной стороной, и привлекать его в качестве медиатора или посредника для переговоров — не очень хорошая идея. И не потому, что Китай якобы будет продвигать российские интересы. Китай будет продвигать, прежде всего, собственные национальные интересы", — подчеркивает Алина Гриценко.

Не Китаем единым

Впрочем, даже без китайского представителя, саммит уже исторический по количеству привлеченных делегаций. Не менее важно, что на участие открыто согласилась Индия. Хотя присутствия премьер-министра страны Нарендры Моди ждать не стоит по объективным причинам.

"Нюанс состоит в том, что в Индии сейчас выборы до 1 июня. И 90 миллионов избирателей – это самые масштабные выборы в истории.

Конечно, пока там все голоса подсчитаются, у премьера не будет возможности приехать на саммит. Может быть, страна будет представлена на уровне министра иностранных дел. Но Индия, позиционирующая себя как лидера Глобального юга, может дать пример другим странам", — отмечает политолог Национального института стратегических исследований.

В то же время 27 мая информационное агентство Bloomberg сообщило, что Индия и Бразилия рассматривают идею отправить на Глобальный саммит мира младших чиновников.

"Президент Украины Владимир Зеленский призывает лидеров принять участие в саммите, но Москва активно пытается сорвать участие ключевых государств. Бразилия и Индия рассматривают идею прислать более мелких чиновников", — говорится в материале.

Как отмечает бывший глава украинского МИД Владимир Огрызко, страны Глобального юга во многом занимают выжидательную позицию, но могут внести свой весомый вклад:

"Есть страны, которые прекрасно понимают, что если не преодолеть этот кризис международного права, я бы его так назвал, что если страна сильна, то она может перекрывать границы, то это будет означать катастрофу действительно мирового масштаба, потому что почти у каждой страны со своим соседом есть какие-то явные или скрытые претензии.

Если идти по такому пути, то это начало войны всех против всех. Я думаю, что в этом контексте как раз участие стран Юга может быть важным с точки зрения какой-то гарантии, что подтвержденные принципы международного права, нерушимость границ и так далее для подавляющего большинства из них очень важны", — говорит он.

И хотя дипломат не ожидает от июньского саммита прорывов, сам факт его проведения называет "большим политическим результатом, которого боится Москва".

"Выделены три основных направления (речь идет о ядерной энергетической безопасности, продовольственной безопасности и обмене пленными. — Ред.), и если удастся хотя бы по этим трем направлениям что-то сформулировать более или менее конкретное, чтобы потом на основе этих согласований разработать какие-то планы, то я буду считать, что это тоже удача.

Но этот саммит не остановит войну, не заставит Россию покинуть оккупированные территории и уйти. Это может сделать только Украина и только на поле боя. Собственно, вывод, который мы должны, мне кажется, сейчас сделать, независимо от того, что будет происходить на саммите", — добавляет экс-министр.

Уже готовят следующий саммит?

По данным СМИ, Европейский союз хочет организовать осенью мирную конференцию по Украине уже при участии России. Она должна состояться в Саудовской Аравии. Параллельно министры иностранных дел стран ЕС обсуждают, как найти "приемлемый результат" для саммита в Швейцарии.

"На сегодняшний день россияне не готовы к серьезному разговору. Они, с одной стороны, признают, что не могут продолжать эту войну, что им не хватает ресурсов, что они истощаются. И это прослеживается в интервью Путина китайскому информагентству "Синьхуа", в которому он заявил, что Россия готова к переговорам. Но, с другой стороны, они не готовы отказаться от манипуляций и шантажа. Так никаких переговоров не удастся организовать. Попытки привлечь российскую сторону на том или ином уровне будут.

Насколько они будут удачными, покажет время и покажут наши успехи на фронте. Чем больше у нас будет успехов на фронте, тем сговорчивее будет российская сторона", — заключает в разговоре с "Телеграфом" политолог Алина Гриценко.

Напомним, ранее эксперт аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич проанализировал для "Телеграфа", почему демократии в последнее время не могут дать достойный отпор автократиям.

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#Индия #Китай #Швейцария #самит мира