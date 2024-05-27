Схема на миллион, расценки в долларах: в Одессе разоблачили чиновника ТЦК, который "наваривался" на уклонистах (видео)

Грозин наказание до 15 лет лишения свободы

Государственное бюро расследований разоблачило должностное лицо Приморского РТЦК и СП Одессы, который организовал масштабный механизм заработка на мужчинах, желающих избежать мобилизации. Расценки достигали от 4,5 до 7 тыс. долларов США для каждого уклониста.

Об этом сообщает ГБР на своем официальном сайте. Отмечают, что схема работала около года.

“Протиправная схема действовала в Одесском центре комплектования с июля 2023 года. Тогда начальник отдела несанкционированно начал вмешиваться в работу электронной базы реестра военнообязанных «Оберіг» и в общей сложности «откорректировал» данные по 138 военнообязанным, фиктивно сделав их непригодными для военной службы», — говорится в сообщении.

Услуга обошлась уклонистам от 4,5 до 7 тыс. долларов США и позволила фигуранту дела заработать не менее миллиона долларов США.

"В настоящее время ДБР установило всех лиц, успевших воспользоваться схемой. Часть из них успела выехать за границу. При проведении совместных мероприятий ДБР с сотрудниками РТЦК и СП, оставшиеся на территории Украины уклонисты были доставлены в центр комплектования для обновления данных и последующей мобилизации в ряды ВСУ", — сообщает ДБР.

В настоящее время начальнику одного из отделов Приморского РТЦК и СП сообщили о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем (ч. 5 ст. 361 УК Украины), решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности. Ему грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

Также в ГБР сообщили, что в настоящее время устанавливается полный круг лиц, причастных к многомиллионной сделке. В общей сложности уже проведено 14 обысков по месту работы и проживания фигуранта дела и участников схемы. Процессуальные действия продолжаются.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что каждый день против уклоняющихся открывают до 10 судебных дел. Некоторым грозит реальный срок, а некоторые происходят условными сроками.