России нужен украинский газ? Эксперт назвал неожиданную причину наступления врага (карта)

Россия уже сейчас пытается сорвать следующий отопительный сезон

Экономист и аналитик Алексей Кущ назвал одну из причин наступления России на Харьковскую и Сумскую область. По его словам, оккупанты нацелились на большие запасы украинского природного газа.

Свое мнение аналитик выразил в социальной сети. Он добавил, что им украинский газ не нужен, а вот для нашей страны эти запасы критически важны.

По словам Куща, запасы природного газа в Харьковской и Сумской области составляют половину запасов всей страны.

"Для блокировки добычи не обязательно оккупировать территории можно приблизиться к ним для огневого поражения", — сказал он.

Он добавил, что стратегия россиян раскрывается также и в постоянных ракетных ударах по подземным газовым хранилищам на западе страны. Это все комплексные меры, которые предпринимают россияне перед следующим отопительным сезоном особенно на фоне того, что Минэнерго планирует запустить ряд газовых электростанций. А удары по газовым хранилищам уничтожают необходимый ресурс для этого.

По данным Алексея Куща, за отопительный сезон 2023-2024 европейские газовые трейдеры заработали более 320 млн долларов на хранении своего газа в украинских подземных газовых хранилищах.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Россия планирует развивать наступление еще на два города. Сейчас Силам обороны удалось остановить продвижение врага.