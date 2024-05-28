Рус

Росії потрібний український газ? Експерт назвав несподівану причину наступу ворога (мапа)

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
Читать на русском
Автор
ЗСУ Новина оновлена 28 травня 2024, 20:54
ЗСУ. Фото facebook.com/GeneralStaff

Росія вже зараз намагається зірвати наступний опалювальний сезон

Економіст та аналітик Олексій Кущ назвав одну із причин наступу Росії на Харківську та Сумську область. За його словами, окупанти націлилися на великі запаси українського газу.

Свою думку аналітик висловив у соціальній мережі. Він додав, що їм український газ не потрібен, а для нашої країни ці запаси критично важливі.

За словами Куща, запаси природного газу у Харківській та Сумській області становлять половину запасів усієї країни.

"Для блокування видобутку не обов’язково окупувати території можна наблизитись до них для вогневої поразки", — сказав він.

Він додав, що стратегія росіян розкривається також і в постійних ракетних ударах щодо підземних газових сховищ на заході країни. Це все комплексні заходи, які вживають росіяни перед наступним опалювальним сезоном, особливо на тлі того, що Міненерго планує запустити низку газових електростанцій. А удари по газових сховищах знищують потрібний ресурс для цього.

За даними Олексія Куща, за опалювальний сезон 2023-2024 європейські газові трейдери заробили понад 320 млн доларів на зберіганні свого газу в українських підземних газових сховищах.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Росія планує розвивати наступ ще на два міста. Наразі Силам оборони вдалося зупинити просування ворога.

Теги:
#Росія #Сумська область #Харківська область #Наступ