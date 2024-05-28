Росії потрібний український газ? Експерт назвав несподівану причину наступу ворога (мапа)

Росія вже зараз намагається зірвати наступний опалювальний сезон

Економіст та аналітик Олексій Кущ назвав одну із причин наступу Росії на Харківську та Сумську область. За його словами, окупанти націлилися на великі запаси українського газу.

Свою думку аналітик висловив у соціальній мережі. Він додав, що їм український газ не потрібен, а для нашої країни ці запаси критично важливі.

За словами Куща, запаси природного газу у Харківській та Сумській області становлять половину запасів усієї країни.

"Для блокування видобутку не обов’язково окупувати території можна наблизитись до них для вогневої поразки", — сказав він.

Він додав, що стратегія росіян розкривається також і в постійних ракетних ударах щодо підземних газових сховищ на заході країни. Це все комплексні заходи, які вживають росіяни перед наступним опалювальним сезоном, особливо на тлі того, що Міненерго планує запустити низку газових електростанцій. А удари по газових сховищах знищують потрібний ресурс для цього.

За даними Олексія Куща, за опалювальний сезон 2023-2024 європейські газові трейдери заробили понад 320 млн доларів на зберіганні свого газу в українських підземних газових сховищах.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Росія планує розвивати наступ ще на два міста. Наразі Силам оборони вдалося зупинити просування ворога.