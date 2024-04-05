Когда трибунал для Путина? В ЕС назвали сроки и два варианта, каким он может быть

Международная команда прокуроров уже анализирует доказательства

До конца 2024 года будет создан специальный трибунал для политического и военного руководства России. В настоящее время рассматриваются два варианта его создания.

Такое мнение высказал еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс, пишет DW. По его словам, сейчас продолжаются дискуссии об этом трибунале с разными международными субъектами.

"Теперь рассматриваются два основных варианта: международный трибунал на основе многостороннего соглашения или упрощенное решение — на основе двустороннего соглашения между Украиной и Советом Европы", — рассказал еврокомиссар.

Кроме того, в ЕС была создана новая система передачи судопроизводства. Так, если в Украине продолжается уголовный процесс, в том числе относительно преступления агрессии, то его можно перенести в такой спецтрибунал. Рейндерс считает, что создание трибунала находится на последнем этапе.

"Следующий шаг — это вопрос политической воли. Сейчас только начало года, а до конца года это должно стать возможным", — подытожил он.

Как известно, Нидерланды предложили провести спецтрибунал у себя. Там работает Международный центр расследования преступления агрессии против Украины, соседствующий с Евроюстом и Международным уголовным судом, расследующий другие преступления, совершенные в результате российской агрессии. С июля 2023 года в этом центре международная команда прокуроров анализирует доказательства, переданные разными странами в базу данных, созданную специально для этого при Евроюсте. Следователи готовят дело, которое впоследствии и будет передано в спецтрибунал.

Напомним, в двустороннем соглашении между Украиной и Нидерландами "самый сильный блок" касается ответственности России. В нем также говорится о спецтрибунале для РФ в Гааге.