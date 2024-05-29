Их уже 11: какие страны одобрили Украине удары западным оружием по России

Западные лидеры считают, что у Украины должна быть все возможности для защиты собственной страны

Уже 11 стран-союзников Украины дали свое одобрение, что та могла использовать западное оружие для ударов по территории России. Некоторые из них поставили условия — поражены могут быть только военные объекты, но не гражданские.

В число стран входят: Великобритания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция и Эстония, а также Канада, пишет "Лига" Последняя сделала заявление 29 мая.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сказала, что Оттава не будет ограничивать Украину в использовании передаваемого ей оружия.

В свою очередь она призвала занять в этом вопросе "прогрессивную позицию", поскольку сама Россия "красных линий не придерживается".

Отметим, что Франция уточняет, что удары должны быть нанесены только по военным объектам оккупантов. А Польша тем временем говорит, что Украина может использовать оружие, как посчитает нужным и ограничений нет. Другие страны из списка также отметили, что Украина должна защищать себя, а потому они призывают дать Киеву больше свободы в использовании оружия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что по данным анонимных западных источников, Украина уже якобы применяла переданное ей от союзников оружие по территории РФ. Они уточнили, что в последний раз это произошло в ходе ударов по Краснодару.