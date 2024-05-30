У мережах вируситься хештег "All Eyes on Ukraine": що це означає і до чого тут війна в Ізраїлі

У соціальних мережах набирає обертів новий хештег #AllEyesOnUkraine (Усі погляди на Україну). Він покликаний нагадати світу про звірства, які Росія творить в Україні та є віддзеркаленням флешмобу під назвою All Eyes on Rafah.

Ініціатива All Eyes on Rafah (Всі погляди на Рафах) полягає в активному поширенні зображення зі слоганом кампанієї на тлі наметів для біженців. Таким чином, безліч користувачів з усього світу закликають звернути увагу на ситуацію в Рафаху, місті на півдні сектора Газа, де 1,5 мільйона людей сьогодні змушені шукати порятунку.

Сам слоган виник після коментаря співробітника Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Ріка Піперкорна. Він сказав цю фразу в лютому після того, як прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху наказав розробити план евакуації для міста Рафах перед знищенням інших точок об’єднань ХАМАС.

Українці підхопили цю ініціативу, щоб нагадати світові, що Росія щодня вбиває в Україні людей, руйнує мирні міста та інфраструктуру. У соцмережах під хештегом #AllEyesOnUkraine публікують фото цвинтарів із безліччю прапорів на могилах загиблих захисників, фото руйнувань, завданих Росією та людей, які постраждали від її агресії.

Як повідомляв "Телеграф", днями мережу облетіли фотографії Вовчанська з висоти пташиного польоту, на яких видно тіла мирних жителів. Поруч із ними можна побачити навіть воронки від вибухів. Кадри мають вражаючу схожість з фото з Бучі, які вразили весь світ.