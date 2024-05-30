"Эта страна – обвалившаяся": премьер Грузии резко высказался в адрес Украины

В пример он привел "обвалившуюся экономику" Украины

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, часто задевающий Украину, снова сделал резкие заявления в сторону страны. Он заговорил за Евромайдан и оккупацию украински х территорий, сказав, что за гибель десятков тысяч людей никто не несет ответственность.

Кобихадзе принялся критиковать события Евромайдана и резко отметил, что "никто в Грузии не дождется Майдана". Об этом пишет Sova.

Также в духе российской пропаганды премьер подчеркнул, что якобы после Евромайдана в Украине было назначено "правительство из вне". Оно, как считает Кобихадзе, не взяло на себя ответственность за "события, которые развивались в этой стране".

"До 2013 года Украина была страной с территориальной целостностью, а ее экономика составляла 200 миллиардов долларов. Сегодня эта страна – обвалившаяся. Спустя столько лет ее экономика значительно сократилась. Также 20% территории Украины оккупировано, погибли десятки тысяч людей. Кто несет за это ответственность? Никто", – сказал Кобахидзе, промолчав о развязанной Россией в Украине войне и оккупации части ее территорий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на улицах Грузии начались протесты против закона об иноагентах. 13 мая к протестам присоединились студенты из основных вузов Грузии. Они проигнорировали занятия в учебные заведения Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Полиция в свою очередь разгоняла митингующих людей.