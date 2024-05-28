Парламент Грузии принял закон об "иноагентах": президент призывает к референдуму, в ЕС и США уже отреагировали

На Западе категорически осудили действия грузинского парламента

Парламент Грузии принял закон об "иноагентах" несмотря на то, что президент страны Саломе Зурабишвили наложила вето. Лидер страны призвала граждан собрать подписи для проведения референдума.

Об этом сообщает портал SOVA.news. Местные жители негодуют и собираются выйти на акции протеста 2 июня на площади Первой Республики в 20:00 по местному времени.

Саломе Зурабишвили обратилась к митингующим в Тбилиси. Она раскритиковала 84 депутата, чьи голоса помогли провластному большинству обойти ее вето. Президент подчеркнула, что они "не смогут изменить будущее этой страны" и призвала граждан Грузии выбрать чего они хотят — европейского будущего или российского рабства.

"Мы должны все сделать для того, чтобы подготовиться к 26 октября (дню парламентских выборов — ред.), которое будет нашим ответом на сегодняшний день. А я в это время буду работать над тем, чтобы наши партнеры, наши друзья – поскольку некоторые так и не поняли, кто нам друг, а кто – враг во веки веков, – чтобы наши друзья были рядом с нами", – отметила Зурабишвили.

В Конституции Грузии сказано, что президент страны может назначить референдум в случае, если этого потребовал парламент, правительство или минимум 200 тысяч избирателей. Проводится он в течение 30 дней после поступления требования о его проведении.

На решение парламента уже отреагировали на Западе. В частности, Госдеп США осудил преодоление вето президента. Принятие закона об "иноагентах" отдаляет Грузию от членства в ЕС.

"Соединенные Штаты осуждают это действие. Приняв этот закон, "Грузинская мечта" развернула страну с пути вступления в ЕС и НАТО и проигнорировала мнение грузинского народа, который последние несколько недель проводит акции протеста против этого закона. "Грузинская мечта" не приняла во внимание рекомендацию Венецианской комиссии и партнеров Грузии о том, что этот закон подвергнет стигматизации гражданское общество и СМИ, ограничивая основные права. Действия правящей партии и антизападная риторика угрожают демократическому пути Грузии, будущей экономической безопасности, членству в ЕС и ставят под угрозу грузино-американские отношения", — сказал пресс-секретарь Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Президент Совета Европы Шарль Мишель заявил, что на следующем заседании Евросовет будет обсуждать вопрос Грузии. Он также подчеркнул, что подобные законы отдаляют страну от членства в Евросоюзе.

"В декабре Европейский совет принял решение предоставить Грузии статус кандидата в том смысле, что Грузия предпримет соответствующие шаги и осуществит необходимые реформы. Принятие парламентом "закона о прозрачности" является шагом назад и еще больше уводит Грузию с пути вступления в ЕС", — написал Мишель в Twitter.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что члены ЕК непременно рассмотрят все возможные варианты, чтобы призвать правительство Грузии к стремлению в отношении ЕС.

"Подавляющее большинство грузинского народа хочет вступить в ЕС. Но закон "О прозрачности иностранного влияния" противоречит основным принципам и ценностям Европейского Союза, оказывает негативное влияние на путь Грузии в ЕС. Мы рассматриваем все варианты и призываем правительство Грузии вернуться к стремлениям к вступлению в ЕС", — заявила она.

Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич также решительно осудила действия грузинского парламента. Совет Европы полностью поддерживает стремление Грузии стать членом европейского общества.

"Я глубоко обеспокоена негативным воздействием этого закона на информированные общественные дебаты, плюрализм и политику демократического сдерживания и баланса, что потенциально может подорвать условия для проведения свободных и справедливых выборов", — написала Мария Пейчинович-Бурич.

В посольстве Великобритании в Тбилиси назвали игнорирование вето президента Грузии "шагом назад" и подчеркнули, что это нанесет большой урон стране на ее пути в Евросоюз.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Грузии 14 мая, под крики протестующих, приняли скандальный закон об "иноагентах". Не раз звучали мысли, что за основу был взят российский подобный закон об иноагентах и подобный документ "толкает страну под контроль Кремля".