"Ця країна – обвалена": прем’єр Грузії різко висловився на адресу України

У приклад він навів економіку, що "обвалилася" України

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе, який часто зачіпає Україну, знову зробив різкі заяви у бік країни. Він заговорив за Євромайдан та окупацію українських територій, сказавши, що за загибель десятків тисяч людей ніхто не несе відповідальності.

Кобіхададзе почав критикувати події Євромайдану і різко зазначив, що "ніхто в Грузії не дочекається Майдану". Про це пише Sova.

Також у дусі російської пропаганди прем’єр підкреслив, що нібито після Євромайдану в Україні було призначено "уряд ззовні". Він, як вважає Кобіхадзе, не взяло на себе відповідальність за "події, що розвивалися в цій країні".

"До 2013 року Україна була країною із територіальною цілісністю, а її економіка становила 200 мільярдів доларів. Сьогодні ця країна – обвалена. Через стільки років її економіка значно скоротилася. Також 20% території України окуповано, загинуло десятки тисяч людей. Хто несе за це відповідальність? Ніхто", – сказав Кобахідзе, промовчавши про розв’язану Росією в Україні війну та окупацію частини її територій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на вулицях Грузії розпочалися протести проти закону про іноагентів. 13 травня до протестів приєдналися студенти з основних вишів Грузії. Вони проігнорували заняття до навчальних закладів Тбілісі, Кутаїсі та Батумі. Поліція своєю чергою розганяла мітингувальників.