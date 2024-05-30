"Огромный удар для партнеров": в Раде рассказали, какое коррупционное дело в Украине поразило США

Судью подозревали в получении взятки в размере 2,7 млн долларов

Громкая коррупционная история с бывшим главой Верховного Суда Всеволодом Князевым поразила не только общество, но и западных партнеров Украины, в том числе США. Ведь накануне его задержанием у него был визит в Штаты на достаточно высоком уровне.

Об этом "Телеграфу" рассказал депутат от фракции "Слуга народа" и глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов. Больше о взяточничестве судей и судебной реформе читайте в материале: ""Дайте мне потрогать влияние Портнова на суды, потому что я его никогда не испытывал" — нардеп".

По словам депутата, громкие коррупционные дела на 100% оказывают негативное влияние на внутреннее настроение государства.

"Если работаешь в судебной системе, и такое событие очень сказывается на репутации всей судебной ветви власти, ты не можешь от этого отмежеваться. Граждане думают так: если в Верховном Суде такое происходило, то что же происходит в районных или в апелляционных судах? И поверьте, это компрометирует тысячи людей в судебной системе, которые честно и добросовестно выполняют свои профессиональные обязанности, верят в эту профессию и иногда жертвуют здоровьем или жизнью ради того, чтобы здесь работать. Это самая плохая история», — говорит Маслов.

Кроме ударов по обществу, эта громкая история взяточничества поразила и США. Ведь, несмотря на то, что кандидатуру Князева поддержали украинские и международные эксперты, оказалось, что он все же недобросовестный.

"Буквально перед задержанием у него был визит в США на достаточно высоком уровне. Его принимали как высокое официальное лицо в Верховном суде Америки. Для всех это был и удар и урок. Но это значит, что сейчас нет неприкасаемых", — добавляет депутат.

После этого события все же изменилась коммуникация наших международных партнеров по поводу требований к судебной реформе. Для них ведь это был огромный удар и шок, по словам Маслова. Он подчеркнул, что к реформированию может привлекаться кто угодно и выступать как незаангажированный участник процессов. Однако все равно важная внутренняя политическая воля на изменения внутри страны.

"У нас политическая воля есть. И ряд вещей мы воплощали в коммуникации с международными партнерами, но инициатива исходила от нас. Мы по-разному можем видеть те или иные формулировки закона. Но чтобы вы понимали, у нас достаточно собственной воли на осуществление соответствующих изменений внутри нашей судебной системы. И, как я сказал, мы многое уже сделали", — говорит нардеп.

Ранее "Телеграф" писал, что озвучена основная проблема с судами в Украине.