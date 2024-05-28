ТЦК, "оборонка" и не только: обновлен перечень объектов, которым не будут отключать свет

Постановление вступает в силу через месяц

Верховная Рада Украины приняла решение, согласно которому был обновлен перечень объектов, которые не будут отключаться от электропитания, в то время как в Украине будут действовать графики отключений. В этот список попали не только Территориальные центры комплектования (ТЦК) и предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Соответствующее постановление издал Кабинет Министров. Она была опубликована на сайте Кабмина.

Заметим, что в постановлении подчеркивается, что оно вступает в силу через месяц со дня его опубликования и действует в течение периода военного положения и шесть месяцев после его прекращения или отмены.

В этот список вошли:

объекты топливно-энергетического сектора, системы жизнеобеспечения, железнодорожного транспорта;

заведения здравоохранения;

воинские части и ТЦК;

предприятия оборонного комплекса;

предприятия, деятельность которых важна для обеспечения продовольственной, экономической и энергетической безопасности;

электронные коммуникационные сети;

органы государственной власти (Верховная Рада, Кабмин, центральные органы исполнительной власти), правоохранительные органы (органы внутренних дел, прокуратуры, СБУ, ГСЧС).

Ранее "Телеграф" писал, что во вторник, 28 мая, в Киеве не предусмотрено применение почасовых графиков отключения. То есть свет будет до конца суток.