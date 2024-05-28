ТЦК, "оборонка" и не только: обновлен перечень объектов, которым не будут отключать свет
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Постановление вступает в силу через месяц
Верховная Рада Украины приняла решение, согласно которому был обновлен перечень объектов, которые не будут отключаться от электропитания, в то время как в Украине будут действовать графики отключений. В этот список попали не только Территориальные центры комплектования (ТЦК) и предприятия оборонно-промышленного комплекса.
Соответствующее постановление издал Кабинет Министров. Она была опубликована на сайте Кабмина.
Заметим, что в постановлении подчеркивается, что оно вступает в силу через месяц со дня его опубликования и действует в течение периода военного положения и шесть месяцев после его прекращения или отмены.
В этот список вошли:
- объекты топливно-энергетического сектора, системы жизнеобеспечения, железнодорожного транспорта;
- заведения здравоохранения;
- воинские части и ТЦК;
- предприятия оборонного комплекса;
- предприятия, деятельность которых важна для обеспечения продовольственной, экономической и энергетической безопасности;
- электронные коммуникационные сети;
- органы государственной власти (Верховная Рада, Кабмин, центральные органы исполнительной власти), правоохранительные органы (органы внутренних дел, прокуратуры, СБУ, ГСЧС).
Ранее "Телеграф" писал, что во вторник, 28 мая, в Киеве не предусмотрено применение почасовых графиков отключения. То есть свет будет до конца суток.