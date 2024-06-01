Военнообязанным гражданам нужно пройти ВЛК с 1 июня: кого это касается и какие сроки
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После медосмотра военнообязанный получит один из пяти статусов пригодности к службе
Некоторым военнообязанным украинцам нужно пройти военно-врачебную комиссию. Такое правило вступило в силу с 1 июня после принятия нового закона о мобилизации. Срок на прохождение врачей до февраля 2025 года, но касается это не всех.
Об этом "Телеграф" подробно рассказал в материале "Ограниченно пригодных" ждет ВЛК, а тарифы и пенсии вырастут, – что изменится в Украине с 1 июня".
Так, пройти военно-врачебную комиссию (чаще всего использует украинский термин ВЛК) нужно тем, у кого есть статус "ограниченно пригодный". Сделать это необходимо в течение 9 месяцев, то есть с 1 июня 2024 по 4 февраля 2025 года. Об этом сказано в Законе "Об обеспечении прав военных на социальную защиту".
По итогам медицинской комиссии военнообязанный может получить один из пяти статусов:
- непригодны к военной службе с исключением из военного учета;
- непригодны с пересмотром через 6-12 месяцев;
- временно непригодные, нуждающиеся в лечении, отпуске или увольнении (эта категория была и раньше);
- пригодные;
- пригодны для службы в воинских частях обеспечения, ТЦП и СП, высших военных учебных заведениях и учреждениях.
Также "Телеграф" рассказывал о том, можно ли отказаться от мобилизации из-за религии. В ТЦК дали четкий ответ.