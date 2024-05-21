Должны лично прибыть в ТЦК: Кабмин принял решение насчет части военнообязанных

На это дается месяц

Украинские мужчины, которые ранее были сняты с военного учета из-за выезда за границу сроком более 3 месяцев, обязаны лично явиться в ТЦК для постановки на учет. На это у них есть срок до 16 июня — 30 дней со дня вступления в силу соответствующего постановления Кабинета министров.

Постановление Кабмина от 16 мая 2024 года №563 также предусматривает, что находящиеся за рубежом мужчины подлежат военному учету на тех же основаниях, что и мужчины в Украине. После вступления в силу нового закона об усилении мобилизации, который ввел военный учет для граждан, находящихся за границей, Кабмин должен был урегулировать порядок. Согласно его постановлению, правила военного учета для мужчин и военнообязанных женщин за границей такие же, как и в Украине.

Согласно правилам, которые действовали до этого, снятие с военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, выезжающих за границу более чем на три месяца, производилось при личном посещении ими соответствующего ТЦК с документами, подтверждающими выезд за границу. Теперь эта норма отменена и такие украинцы не снимаются (не исключаются) с военного учета в ТЦК.

Более того, те, кто был по причине выезда за границу снят с военного учета ранее, обязаны в течение 30 дней со дня вступления в силу постановления Кабмина от 16 мая 2024 г. №563 стать на военный учет. Для этого они должны лично явиться в районные (городские) ТЦК, орган СБУ, или соответствующие подразделения разведывательных органов по их выбору.

Как сообщал "Телеграф", с 18 мая, чтобы получить консульские услуги за границей, которые были приостановлены ранее, мужчинам призывного возраста необходимо будет иметь при себе военно-учетный документ в бумажном или электронном виде. Только после предъявления такого документа можно будет получить ту или иную услугу.