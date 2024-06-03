Подарили подержанные планшеты: в Запорожье городские власти попали в скандал, родители возмущены (фото)

Планшеты с заметными повреждениями и без зарядных устройств

В Запорожье разразился скандал из-за того, что на мероприятии для детей 105 школьникам подарили планшеты, которые впоследствии оказались подержанными. Раньше ими пользовались работники "ПриватБанка".

Возмутил пользователей сети и родителей пиар представителей местных властей на этих подарках, о чем они написали в комментариях. Также упомянули они и реорганизацию школ, по которой два учебных заведения должны присоединить к соседним меньшим — то есть фактически закрыть.

Школьникам накануне Международного дня защиты детей представители Запорожского горсовета вручили подарки — планшеты, предоставленные представителями "ПриватБанка". Однако информация о том, что они уже использовались ранее, не прозвучала.

Родители же, когда это выяснили, возмутились, ведь за благими намерениями порадовать детей полезными подарками увидели попытку пиара городских властей, а также устройство техники, которая работникам банка уже не подходила. В то же время они сообщали, что на планшетах заметны повреждения, нет зарядных устройств, а также то, что они слишком стары для установки современных приложений и не поддерживают обновления.

Реакция представителей горсовета

В ответ представители горсовета подчеркнули, что планшеты были переданы банком в качестве благотворительной помощи и предварительно родителей якобы предупреждали о состоянии техники.

Секретарь городского совета Регина Харченко отметила: "До этого планшетами пользовались в своей работе банковские сотрудники. Перед этим техника была проверена техническим отделом банка. О состоянии техники предварительно говорили с родителями. Но заручились их согласием и обещаниями разъяснить детям, что планшеты подержаны и подарены для обучения. Проигнорировать эту ситуацию не могу. Потому что лично вручала подарки с мыслью о том, что дети получат технику для обучения. И мне от этого не очень хорошо".

Реакция родителей в комментариях

Однако и такое объяснение родителей не удовлетворило, ведь пиар на благотворительности "ПриватБанка" вызвал еще больше вопросов.

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