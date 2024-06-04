Опять на целый день: жителей Днепра предупредили об отключении света, есть график

В Днепре и области 4 июня целый день будут действовать графики отключения света

В Днепре и области во вторник, 4 июня, будут действовать графики почасового отключения света для населения и промышленности. Отмечается, что свет по очереди начали выключать потребителям с 00:00.

"Телеграф" рассказывает своим читателям, какая ситуация с энергоснабжением будет в городе сегодня. О том, когда у жителей Днепра отключат электроэнергию можно на сайте ДТЭК.

Стоит отметить, что графики почасовых отключений электроэнергии для Днепра и области не будут применяться для объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения. Для них свет отключаться не будет.

По информации "Укрэнерго", 4 июня прогнозируется дефицит в электросистеме, и он будет выше, чем днем раньше. Прежде всего, из-за жары и снижения объемов импорта.

Кроме того, как сообщил на своей странице в Facebook CEO Yasno Сергей Коваленко, причина отключений может быть связана с плановым ремонтом двух энергоблоков АЭС. Также на ремонте находится линия, по которой импортируем электроэнергию из Словакии.

Обратите внимание ! В "Укрэнерго" обратились к потребителям с просьбой экономии использовать электроэнергию (особенно вечером), чтобы не превышать установленные лимиты.

Ранее "Телеграф" объяснил, почему действующий тариф на свет не спасет от отключений и какова рыночная цена.