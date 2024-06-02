Свет отключать будут: кто и когда может остаться без электричества в понедельник, 3 июня
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Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не будут ограничивать
Практически по всей территории Украины 2 июня действуют аварийные отключения электроэнергии. Такая ситуация продлится и завтра.
Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". По словам энергетиков, начиная с 00:00 и на протяжении всех суток по всей территории Украины для каждой области будут действовать лимиты на потребление электроэнергии.
"При превышении лимитов облэнерго могут использовать для промышленных и бытовых потребителей графики почасовых отключений", — говорится в сообщении.
В то же время, энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не будут ограничивать.
Напомним, независимый эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарна рассказала в интервью "Телеграфу", когда графики отключения света в Украине станут более жесткими и почему. По ее словам, сейчас ситуация хуже, нежели зимой 2024 года. Нужно быть готовыми к тому, что за сутки суммарно может быть всего 4 часа со светом.