Экстренные отключения вернулись: где и почему будут отключать свет сегодня

После обстрелов со стороны оккупантов в энергосистеме тяжелая ситуация

В воскресенье, 2 мая, экстренные отключения электроэнергии будут в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях. Энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию.

Такие меры были приняты, поскольку ситуация с энергосистемой в стране сейчас тяжелая. Оккупанты не перестают бить по энергообъектам. Об этом сообщили в ДТЭК.

"К сожалению, тяжелая ситуация в энергосистеме после обстрелов России продолжается. Поэтому, по указанию "Укрэнерго", применяются экстренные отключения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики активно стараются делать все возможное, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома граждан и стабилизовать ситуацию.

В случае изменений ДТЭК будет оперативно информировать. В то же время в компании обратились к украинцам, у которых дома есть сейчас свет.

"Если в вашем доме есть свет, пожалуйста, потребляйте его разумно. Это сильно поможет энергосистеме", — сказали в ДТЭК.

В то же время гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко на своей странице в Facebook предупредил украинцев об экстренных отключениях по всей стране.

"Утро. Экстренные отключения по всей стране… графики не действуют. Будьте осторожны", — сказал он.

Напомним, ранее независимый эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарна рассказала "Телеграфу", когда стоит готовиться к более жестким графикам отключения света в Украине.