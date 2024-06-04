Втекла добра половина? Скільки людей живе у так званій "ДНР", окупанти провели перепис

У 2014 році, ще до війни, яку розв’язала Росія, на Донеччині проживало 4,3 млн осіб

У так званій Донецькій народній республіці (ДНР) окупаційна влада знову влаштувала перепис населення. Згідно з оприлюдненими даними, у регіоні проживає 2 121 453 особи.

З них — 935 349 чоловіків (44.09%) та 1 186 104 жінок (55.91%). Такі дані оприлюднили підконтрольні окупантам ЗМІ.

Зазначається, що вони є актуальними станом на 1 квітня 2024 року.

Окупанти також стверджують, що в так званій "республіці" зараз проживає 212 145 дітей віком до 6 років. Крім того, там нарахували 250 331 підлітків. Йдеться про дітей віком від 7 до 17 років.

Серед населення "ДНР" кількість молоді від 18 до 29 років становила 254 574 особи. Дорослих віком від 30 до 60 років на окупованій частині Донеччини проживає 912 225 осіб. Людей дуже поважного віку (від 80 років) нарахували аж 29 700.

Так званий заступник голови "уряду "ДНР" Владислав Васильєв стверджує, що основну частину населення регіону становлять місцеві жителі. Проте він не уточнив, як саме рахували людей. Раніше окупанти повідомляли про проведення "перепису населення" у 2019 році.

Нагадаємо, останній офіційний перепис населення на території Донбасу проводився ще 2001 року. Всеукраїнський перепис 2001 року залишається єдиним в історії України. Новий перепис було заплановано на 2023 рік, але цьому завадила повномасштабна війна.

Слід зазначити, що згідно з даними Держстату, у 2014 році ще до війни, яку розв’язала Росія, в Донецькій області проживало 4,3 млн осіб.

Крім того, так званий "перепис" викликає глибоку настороженість. Адже частина квартир у Донецьку досі пустує.

Виходячи з цифр, зараз на окупованих територіях Донецької області проживає вдвічі менше людей, ніж до вторгнення (2014 року).

Раніше "Телеграф" розповідав, що суд ухвалив вирок ватажку незаконно створеної на території Донбасу так званої "ДНР" Денису Пушиліну. Йому інкриміновано посягання на територіальну цілісність та недоторканність України та колабораційну діяльність.