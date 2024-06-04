Украинцев с двойным гражданством не будут выпускать из страны и могут мобилизовать: юрист нашел примечательный документ

В Украине запрещено иметь двоейное гражданство

Украина с 1 июня отменила исключение "проживания за границей". Это означает, что американо-украинские двойные граждане в возрасте от 18 до 60 лет могут больше не иметь возможности выезжать за пределы страны.

Об этом сообщили в посольстве США в Украине 4 июня. Нововведение начало действовать еще 1 июня.

"Украинское законодательство не признает двойное гражданство. Таким образом, во время пребывания в Украине американско-украинские двойные граждане рассматриваются исключительно как граждане Украины и на них распространяются права и обязанности граждан Украины", — сказано в сообщении посольства.

В ведомстве напомнили, что сейчас в Украине действует военное положение и мужчины 18-60 лет не могут выезжать за пределы страны, если они пригодны к военной службе. Ранее лица с двойным американо-украинским гражданством могли беспрепятственно въезжать и выезжать из Украины, но при условии, что они сняли с регистрации свое место жительства в Украине и зарегистрировали его в США.

В посольстве добавили, что никак не могут изменить ситуацию и посоветовали внимательно изучить информацию на сайте Государственного департамента США, где указана вся необходимая информация для путешественников с двойным гражданством.

"Если вы находитесь в Украине и не можете покинуть страну, оставайтесь на месте (shelter in place) и выполняйте все местные распоряжения. Если вы сейчас не находитесь в Украине, мы настоятельно рекомендуем не совершать поездки в Украину гражданам США от 18 до 60 лет, которые также имеют украинское гражданство или претендуют на украинское гражданство и не желают оставаться в Украине на неопределенный срок. Существует очень высокий риск, что вам не позволят выехать даже с паспортом США", — говорится в сообщении.

Адвокат Ростислав Кравец объяснил вкратце, что это значит для лиц с двойным гражданством.

"Формально посольство США сообщило, что оно не в состоянии помочь своим гражданам, имеющим двойное гражданство, уехать из Украины. Также граждан США с гражданством Украины могут мобилизовать. Об отсутствии в Законе такого запрета все молчат. Похоже, что и граждане США имеют не все права при наличии еще и гражданства Украины. Думаю, теперь все поняли, чем верховенство права отличается от верховенства Закона", — написал он.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что 88-летний мужчина вышел пешком из оккупированной территории Украины. Он не хотел получать гражданство России.