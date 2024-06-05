В Украине отменили исключение "проживания за границей": в Госпогранслужбе объяснили, что это значит и кого касается

Отмена касается мужчин в возрасте 18-60 лет

В Украине с 1 июня отменили разрешение выезд из страны по исключению "проживания за границей". Как пояснил в комментарии "Телеграфу" спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, речь идет о мужчинах-гражданах нашей страны, постоянно проживающих за пределами Украины и имеющих соответствующие документы об этом.

По его словам, ранее выезжать за пределы страны даже во время действия военного положения могли граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60, постоянно проживающие за пределами Украины и имеющие соответствующие отметки в своих документах об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства и отметки (штамп) о взятии на постоянный консульский учет в зарубежном дипломатическом учреждении Украины.

"Однако с изменением норм законодательства теперь такая возможность для них ограничена", — пояснил спикер Госпогранслужбы.

Как сообщалось, в посольстве Соединенных Штатов в нашей стране также предупредили лиц, имеющих одновременно паспорта Украины и США, что "американско-украинские двойные граждане" рассматриваются исключительно как граждане Украины и на них распространяются права и обязанности граждан Украины.