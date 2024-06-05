До страны НАТО рукой подать и не по заоблачной цене: на берегу Тисы продают уютный домик (фото)

Помимо вида на горы, есть ряд преимуществ

В городе Тячев Закарпатской области продают домик на берегу Тисы, рядом с румынской границей. Стоимость недвижимости, по меркам рынка, не заоблачная — 69 тысяч долларов.

В то время как в этой же области стоимость частных домов и квартир не продажу значительно больше. Из объявления на OLX следует, что дом двухэтажный и имеет вид на горы.

Так же из преимуществ отмечается приближенность к необходимой инфраструктуре и защищенность от паводков, ведь у дома высокий фундамент. На фото видно, что состояние дома удовлетворительное, так же как и прилежащей территории. Хотя и заметно, что необходимо его привести в порядок.

"Продажа дома в зеленом живописном месте с великолепным видом на гору. Несколько сотен метров до реки Тиса и границы с Румынией. Отлично подойдет как дача, так и для неизменного проживания. А также для другого использования", — говорится в объявлении.

Отмечается, что в доме 4 комнаты, два подвальных помещения и есть электричество, газ. Двор огражден забором, а фактический размер участка более 11 соток.

Ранее "Телеграф" писал, что в Донецкой области, где россияне пытаются продвигаться и захватывать новые города, массово продают квартиры. Отдают недвижимость практически за бесценок.