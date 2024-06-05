До країни НАТО рукою подати і не за захмарною ціною: на березі Тиси продають затишний будиночок (фото)

Крім виду на гори, є низка переваг

У місті Тячів Закарпатської області продають будиночок на березі Тиси, поряд із румунським кордоном. Вартість нерухомості, за мірками ринку, не захмарна — 69 тисяч доларів.

У той час як у цій же області вартість приватних будинків та квартир не продаж значно більша. З оголошення на OLX випливає, що будинок двоповерховий і має вид на гори.

Також із переваг відзначається наближеність до необхідної інфраструктури та захищеність від паводків, адже у будинку високий фундамент. На фото видно, що стан будинку задовільний, як і прилеглої території. Хоча й помітно, що необхідно його привести до ладу.

"Продаж будинку в зеленому мальовничому місці з чудовим краєвидом на гору. Кілька сотень метрів до річки Тиса та кордону з Румунією. Відмінно підійде як дача, так і для постійного проживання. А також для іншого використання", — йдеться в оголошенні.

Зазначається, що в будинку 4 кімнати, два підвальні приміщення і є електрика, газ. Двір огороджений парканом, а фактичний розмір ділянки – понад 11 соток.

Раніше "Телеграф" писав, що на Донеччині, де росіяни намагаються просуватися і захоплювати нові міста, масово продають квартири. Віддають нерухомість практично за безцінок.