После громкого увольнения: Гуменюк получила новую должность, где будет работать теперь

Управление, где она вступила в должность, создано в рамках реформы коммуникации в Вооруженных силах

Наталья Гуменюк, которую в апреле освободили от руководства Центром стратегических коммуникаций Сил обороны юга, получила должность заместителя начальника. Теперь она заместитель начальника управления коммуникаций оперативного командования "Юг".

Об этом она рассказала в комментарии "Детектору медиа". По ее словам, для нее это не новое назначение, ведь назначение офицеров на должность является закрытой информацией. В ее полномочия входит "все, что касается коммуникаций" ОК "Юг".

" Два с половиной года я была начальником Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины, а сейчас я официально назначена на должность заместителя начальника управления коммуникаций ОК "Юг"", - говорит Гуменюк .

Она говорит, что здесь есть некоторая разница, хотя бы даже в том, что теперь это не Силы обороны, это немного другое образование, а уже в пределах компетенции ОК "Юг".

Она объяснила, что управление, где она вступила в должность, создано в рамках реформы коммуникации в Вооруженных силах. Это, по словам Гуменюк, сравнительно новая структура, которая должна улучшать коммуникации "с выводами, сделанными с начала полномасштабного вторжения".

Что предшествовало

16 апреля на сайте Института массовой информации было опубликовано заявление, в котором более сотни медийщиков призывают заменить Наталью Гуменюк более компетентным человеком. Они утверждают, что Гуменюк запрещает освещать военные преступления в ее зоне ответственности и требуют обеспечить доступ в районы Херсона.

Тогда же Гуменюк отреагировала на призывы журналистов к военному руководству устранить ее из-за препятствий освещения российских военных преступлений, не допуская журналистов. Она считает, что это абсолютная неправда. По ее словам, журналисты не привели никаких доказательств, а пресс-центр Силы обороны не нарушил никаких приказов командования. Позже в сети обратили внимание на ее новое выражение в сторону журналистов, которых она сравнила с шакалами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что бывшая замминистра обороны Украины Анна Маляр попала в скандал после того, как довела жену военного до слез.