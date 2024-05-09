Сначала уволили, а потом снова назначили: что известно о новом командующем Силами поддержки ВСУ

С 2014 года участвовал в боевых действиях в АТО

В четверг, 9 мая, президент Украины Владимир Зеленский назначил Дмитрия Герегу командующим Силами поддержки ВСУ, которого уже увольнял с этой должности в марте 2024 года. Тогда на его место был избран Александр Яковец, который сейчас уволен.

"Телеграф" расскажет, что известно о Дмитрии Гереге, и чем он отличился. В частности, у военного много наград от Министерства обороны Украины

Родился в 1971 году в Хотинском районе Черновицкой области. И уже в 1993 году окончил Каменец-Подольское высшее военно-инженерное командное училище. Получил образование оперативно-стратегического уровня в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского в 2020 году.

Военную карьеру Дмитрий Герега начал с командира взвода. С 2014 участвовал в боевых действиях в АТО. Под его руководством были осуществлены мероприятия по инженерному обеспечению действий подразделений 8-го армейского корпуса в районе проведения боевых действий.

Неоднократно привлекался к выполнению задач в рамках операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей. В сентябре 2023 года получил звание генерал-майор.

Дмитрий Герега

4 марта 2024 года своим указом Зеленский уволил Герегу с должности командующего Силами поддержки ВСУ и назначил на его место бригадного генерала Александра Яковца, до этого являвшегося начальником инженерных войск. 26 апреля 2024 года он был уволен.

У генерала-майора Гереги есть много наград среди которых: отличие Президента Украины "За участие в антитеррористической операции", нагрудный знак "За военную доблесть", "За образцовую службу", "Ветеран службы" и медаль "За военную службу Украине".

Военный женат и имеет двоих детей.

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский официально назначил Залужного послом в Великобритании.